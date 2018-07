Telas para cortar y pegar

Para darle nuevos aires a los ambientes de la casa sin gastar mucho dinero, se pueden utilizar distintos géneros sobre sillas, cajones y hasta modulares

Cambiar los muebles de la casa no siempre es una de las opciones que más se tengan en cuenta, ya que se trata de una inversión importante y muchas veces ese presupuesto se destina a otros gastos más urgentes.

Es por eso que las opciones que quedan para renovar el mobiliario es pintarlos, retapizarlos si se trata de sillones y sillas o entelar, que es de lo que vamos a hablar en esta nota.

Claro que los muebles tienen que ser madera para que se pueda aplicar esta técnica tan original que da un sin fin de posibilidades y combinaciones de colores, tonos y texturas para darle un aire nuevo al hogar,

Los muebles forrados de tela son una excelente idea para decorar cualquier espacio, y si se lo hace como una manualidad, se ahorrará mucho dinero.

Esta técnica le va muy bien para decorar muebles viejos que ya no tienen buen aspecto y que si se mandan a arenar o refaccionar se gastaría un dineral.

Paso a paso

Lo primero que hay que hacer es retirar todos los herrajes, tiradores, molduras, etc. Quitar cualquier elemento que suponga un obstáculo en la superficie para poder pegar la tela de manera uniforme y correctamente.

Los agujeros de los herrajes quedarán cubiertos por la tela pero se puede hacer una marca para volver a hacerlos una vez que se haya terminado de poner la tela y haya que volver a colocarlos.

Las telas más recomendables para pegar en muebles de madera son el algodón o el lino, ya que son resistentes y al mismo tiempo ofrecen una estética fina y cuidada.

Para empezar a pegar tela en madera, lo primero es pasar una lija para eliminar imperfecciones. No es necesario que se quite el barniz o la pintura ya que no se a a ver, simplemente es cuestión de eliminar impurezas para que la superficie quede como mucho un poco rugosa.

Luego se pasa a aplicar una mano de cola blanca de PVC con una brocha sobre toda la zona que se quiere entelar. Hay que extender bien para que quede repartida de manera uniforme.

Rápidamente se coloca la tela sobre la cola, para no darle tiempo a que se seque.

Hay que ir alisando las arrugas y corrigiendo defectos, estirando muy bien la tela para que quede perfectamente pegada.

En cajones y asientos se deben doblar los extremos de la tela hacia el interior, por lo que en esa parte hay que colocar también pegamento.

Una vez terminada esta tarea, hay que dejar que se seque todo y ya se podrán volver a colocar los herrajes y demaś accesorios.