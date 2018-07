Colegios de la Región a media máquina por el paro de docentes y auxiliares

Con dispar acatamiento transcurría la medida de fuerza convocada por el Frente de Unidad Docente. A su vez, se hacía sentir una protesta llevada adelante por los trabajadores no docentes



La actividad escolar en los establecimientos públicos de La Plata se encontraba resentida este martes en el marco del paro docente impulsado por el Frente Gremial Docente Bonaerense y de una medida de fuerza similar impulsada por los trabajadores auxiliares nucleados en ATE.

El paro de los maestros se cumplimentaba en forma dispar, debido a que en algunos colegios el acatamiento era total y en otros, en cambio, los planteles docentes daban clases con normalidad. No obstante, el cese total de actividades convocado por los auxiliares también contribuyó a una merma en el funcionamiento de los colegios.

Tal como lo anunciaron en una protesta realizada el jueves en la sede de Educación, en La Plata, la jornada de lucha de los maestros bonaerenses tenían lazo directo con el llamamiento en todo el país por parte de Ctera en rechazo a la represión a docentes en Chubut y por mejoras en la propuesta paritaria a nivel nacional.

En el caso de los docentes de la Provincia, el reclamo también gira en torno a una convocatoria por parte del gobierno de Vidal para negociar salarios pero en torno a una propuesta superadora del 15 % ofrecido en los primeros meses del corriente año.

Lea también: Un nuevo paro nacional docente afectará las clases para millones de alumnos

A la demanda de los docentes, se suma la puja salarial por parte de los auxiliares, que también decidieron parar por mejoras salariales, por esto las clases en la Ciudad hoy se desarrollaban a medias.

Por caso, en la Escuela Primaria Nº 37, de calle 2 entre 44 y 45, la mitad de los maestros adhirió al paro esta mañana y se esperaba un panorama similar para esta tarde, conforme la información provista desde el establecimiento.

En la Escuela Primaria Nº 33, ubicada en 8 y 38, el acatamiento de los docentes era total y, por lo tanto, no había actividad escolar. A eso se suma la inactividad por parte de los trabajadores auxiliares.

En tanto, en la Escuela Primaria Nº 102, en 7 y 32, el paro esta mañana tenía un nivel de acatamiento de 25 por ciento, mientras que para esta tarde se esperaba que la cifra ascienda a 40 por ciento.

Desde la Escuela 5, situada en 1 y 38, se reportó esta mañana que las clases transcurrían casi con normalidad ya que apenas 1 docente se plegó a la medida convocada por los gremios. No obstante, a la tarde no habrá actividad debido a la protesta de los no docentes.

Por otro lado, desde la Escuela Media Nº 31 (ex Comercial San Martín) de 3 y 46 se informó que las puertas del colegio están abiertas, que había clases y que esta tarde se realizarán las evaluaciones respecto de los niveles de adhesión al paro de los docentes.