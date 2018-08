“Por las tardes trabajo la pelota parada con mis hermanos en Ramos Mejía”

El zaguero, que el otro día jugó como lateral derecho, contó en conferencia de prensa sus sensaciones tras su primer gol en el Pincha

Fabián Noguera llegó a Estudiantes a comienzos del 2018 pero, en el primer semestre, jugó poco y nada. En esta segunda parte del año, y tras la asunción de Leandro Benítez, se encuentra más en la consideración y el pasado lunes convirtió su primer gol con la camiseta pincharrata en el 2-0 frente a Boca. Ayer habló en conferencia de prensa luego de la práctica y contó que no fue casualidad que su tanto haya sido de cabeza, además de mostrarse orgulloso por lo que viene haciendo el equipo en este arranque de temporada.

“No pensé que iba a entrar. Cuando se lesiona Facundo (Sánchez) imaginé que iba a pasar Fernando (Zuqui) a jugar de número cuatro y que entraba Bautista (Cascini) al medio. Pero el Chino me dijo que me ponía a mí y me indicó que si estaba Cardona pase al ataque con normalidad y que, si estaba Pavón, me quede un poquito más. Me dio la confianza desde el minuto uno, algo que también pasó cuando ingresé sobre el final ante Gremio”, comenzó indicando el defensor sobre lo ocurrido en el Centenario de Quilmes.

En cuanto al tanto que marcó, dijo: “Fue un poco de suerte porque, al entrar en el segundo tiempo, no tuvieron en cuenta mi marca. En el primer córner que me la saca Andrada me vi muy solo dentro del área y pensé que a la jugada siguiente me iban a poner a alguien, pero siguió igual y por suerte lo pude aprovechar. La jugada de peinarla en el primer palo lleva 50 años y siempre se practicó acá”, y añadió: “Además tengo que felicitar a Fernando (Zuqui) además porque está tirando cada vez mejor los centros”.

“Uno siempre tiene la esperanza de entrar y meter un gol. En Banfield y Brasil por suerte había tenido la posibilidad de marcar en varias ocasiones, pero acá al no tener regularidad no había podido aún”, prosiguió Noguera, quien también confesó: “Practico mucho, por las tardes en Ramos Mejía trabajo la pelota parada con mis hermanos para ir perfeccionando. En el club obviamente se labura mucho la pelota parada, pero uno busca por fuera un complemento para mejorar. Justamente fueron a mis hermanos a quien se los dediqué, porque siempre están y me ayudan”.

En relación a lo que fue choque con el Xeneize en el Centenario de Quilmes, el defensor ex Banfield y Santos analizó: “En el primer tiempo salimos más esperando al rival, pero en el segundo tiempo cuando nos dimos cuenta que lo podíamos ganar los pasamos por arriba”.

EL PRESENTE DEL EQUIPO

En relación a cómo ve a este Estudiantes, repleto de juveniles, contó: “ Cuando vi la formación tantos chicos uno estaba expectante de lo que podía pasar, y la verdad que me sorprendieron como respondieron ante tamaña responsabilidad. El grupo y el plantel entendió la idea del Chino muy bien”, y agregó: “Lo que hicimos ante Gremio lo tomamos como base. Por eso con Boca sabíamos lo que podíamos dar. Cuando se juega ante estos equipos, como Gremio o Boca, sabemos de lo que es capaz y lo preparas diferente. Pero lo que siempre destaco del Chino es que tenés que mirar al rival pero lo más importante siempre es lo que uno hace. La intensidad con la que jugamos no es muy vista en la Argentina y creo que de esta manera nos puede ir bien en Brasil”.

BELGRANO, EL PRÓXIMO ESCOLLO

Pensando en lo que se viene, el duelo ante Belgrano del próximo viernes, Noguera dijo: “Tenemos que plantear el mismo partido de siempre. Presionar bien alto, sin dejarlos jugar, porque ellos tiene jugadores de buen pie. Lo más importante es mantener el arco en cero, mantener las líneas de cuatro unidas, y poder golpear de contragolpe”.

En el cierre fue consultado si ya están pensando en la vuelta ante Gremio y contestó: “La verdad que nosotros tenemos la cabeza en Córdoba, en donde jugaremos un partido muy difícil. Además tenemos que sostener la levantada ante Boca, no sirve volver a perder en la Superliga”; y finalizó: “Después sí pensaremos en Gremio”.

