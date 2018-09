San Luis es cosa muy seria y sueña despierto

El equipo marista está intratable. Perdieron sus escoltas Alumni e Hindú. Solo sumó Belgrano, el próximo rival en La Cumbre

Mauro Aguilar encara con la pelota. el jugador fue convocado al seven nacional/gentileza de norma acosta

En el marco de la 17º fecha del URBA Top 12 San Luis jugó en gran nivel y goleó por 57 a 7 a San Martín jugando en el predio tricolor de la localidad de Sáenz Peña.

El Marista encima aprovechó las caídas de Alumni e Hindú para tomar más ventaja en la vanguardia del torneo a falta de solo cinco fechas para la finalización de la fase regular del máximo campeonato de la Unión. Demás está decir que el conjunto de nuestra ciudad está muy cerca de la clasificación a semifinales y solo una catástrofe deportiva lo dejaría afuera de la definición.

palo y palo

El primer tiempo mostró a un San Luis en el arranque decidido a mostrar credenciales y rápidamente por la labor de sus forwards encontró los huecos en la defensa local para vulnerar una y otra vez el in goal de Pacific. Pero San Martín supo responder, aunque en algunas oportunidades cometiendo infracciones para cortar el circuito ofensivo de los de nuestra ciudad.

Una vez que San Luis leyó la estrategia local, fue solo cuestión de minutos para que la supremacía se volcara en el marcador y con los tries de Torello (2), Rodrigo Oubiña, Del Prete y Fileni se decretara el 35 a 7 parcial con el que se fueron al descanso, en una jornada por demás tranquila para el único líder del torneo.

lo terminó de liquidar

La sensación de todos los presentes ayer en Sáenz Peña es por cuanto iba a terminar ganando San Luis; porque las equivalencias estuvieron absolutamente desparejas con un equipo que de seguro buscará el campeonato y otro que tiene muchísimas chances de perder la categoría y retornar a la Primera A de la URBA.

Cuatro tries más para terminar de vulnerar a un rival que no estuvo en ningún momento a la altura del partido y que cayó sin atenuantes ante el puntero. San Luis se anotó en el periplo final con otro try más del marplatense Gregorio Del Prete, uno de Francisco Campodónico, otro más de Cristian Elías y finalmente uno más del chubutense Federico Wegrzyn.

Lo dicho, San Luis es cosa muy seria y sueña despierto dando pasos en firme con el gran objetivo que tiene a prima facie: la clasificación.

Después está obviamente el gran sueño de todo el club de la calle 520. Poder dar el gran golpe en el mes de Noviembre, que será cuando se defina al campeón.

Ahora se vendrá un parate por la presentación de Los Pumas el próximo sábado 29 en el estadio José Amalfitani recibiendo a los All Blacks en el marco de la quinta fecha del Rugby Championship.

San Luis en el retorno del Top 12 recibirá a su escolta, Belgrano Athletic, que llegará a La Cumbre más que afilado ya que viene de derrotar en el clásico a la Asociación Alumni por 40 a 15.

encuentro marista

Ayer conmemorando los 100 años de los Hermanos Maristas en la ciudad de La Plata, se produjo con gran suceso, el 3er encuentro marista de clubes para divisiones infantiles que reunió a muchísimos chicos de los clubes San Luis, Manuel Belgrano y Champagnat.