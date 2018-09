Rinaudo: "Boca es uno de los grandes del país y es candidato mañana"

Fabián Rinaudo, capitán de Gimnasia, habló en conferencia de prensa en la previa del viaje a Córdoba donde mañana enfrentará a Boca por Copa Argentina y sostuvo que el candidato es Boca aunque eso no quitar energías e ilusión.

"Nosotros trabajamos para dar lo mejor y hacer nuestro trabajo. Intentaremos ganar, sabemos de lo fuerte que es el rival pero vamos con todo. Nos sentimos bien y sólido en la idea y vamos con esas armas", dijo el volante central desde Abasto.

"Boca es uno de los más grandes del país y es candidato, pero eso no nos quita energías. Se definirá mañana. Nosotros queremos ganar. Soñamos con hacer historia en esta Copa", agregó.

Sobre las especulaciones que se generaron desde Capital con un posible enfrentamiento entre Boca y River dando por segura la clasificación xeneize, Rinaudo señaló: "La prensa lo dice, no me interesa, ahora si Guillermo o cualquier jugador lo dijera sí, pero no me influye lo que diga un periodista. Sí me molestaría que lo dijera un colega".

Sobre el juego, destacó que "hay que hacerlo casi perfecto. No podemos regalar un metro, una jugada, hay que estar atentos porque el rival tiene mucha jerarquía individual. Creemos en la idea de Pedro, nos sentimos mejor, más fuertes, el cambio de esquema nos asentó bien y llegamos bien. El rival genera algo extra siempre. Tenemos la ilusión firme de ganar mañana".

Sobre si piensa que desde el punto de vista arbitral se puede compensar en contra del Lobo por el dudoso penal que le dieron contra Central, lo descartó: "No me preocupa el arbitraje contra Boca. Creo en la honestidad de los árbitros. Todos los seres humanos nos equivocamos. No podemos encarar el partido pensando en que nos van a cagar".

Después de Boca, el Lobo deberá viajar a Santa Fe, donde jugará el domingo en un horario no tan conveniente como las 15.30 contra Unión. Sobre esto, resaltó que "estamos en desventaja, generalmente nos pasan estas cosas y perjudican al equipo. Porque si llegamos cansados hay que ganar y no hay explicación que valga. En ese punto, en el pos Boca lo remarco, porque Boca no tiene nada que ver. No llegamos con las horas ideales de recuperación", cerró.