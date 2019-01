Maradona fue operado de una hernia que le provocaba el sangrado estomacal

Se trató de una intervención programada en un sanatorio de Olivos. En tres días volvería a México para continuar con su trabajo en el Dorados de Sinaloa

El astro Diego Armando Maradona, fue operado esta noche de una hernia abdominal que le provocaba un sangrado estomacal y se recupera tras la intervención, aguardando que le otorguen el alta correspondiente para trasladarse a México donde continuará dirigiendo técnicamente al equipo Dorados de Sinaloa.

El máximo ídolo futbolístico de la Argentina fue intervenido en la Clínica Olivos, luego de que la semana pasada se le hubiera detectado un sangrado, consecuencia -tal vez- de aquel by pass gástrico efectuado en 2015, en territorio colombiano.

El propio abogado del entrenador, Matías Morla, posteó en las redes sociales el siguiente mensaje: "Terminó la intervención quirúrgica a Diego Maradona. Gracias a Dios salió todo perfecto".

"Un agradecimiento al departamento médico de la clínica Olivos por su profesionalismo y humanidad. Ahora esperamos la recuperación para que Diego pueda volver cuanto antes al trabajo", agregó el texto publicado por el apoderado del '10'.

Durante la semana pasada, Maradona se había efectuado una serie de estudios endoscópicos que derivaron en la operación programada que se practicó hoy, bajo la supervisión del doctor Walter Godoy, jefe de Cirugía del centro asistencial.

Maradona permanecerá internado por un par de días, con la intención de recuperarse lo más pronto posible y así poder viajar a la ciudad de Culiacán, donde retomará sus tareas como entrenador de Dorados.

El astro ya anticipó que tendrá nuevo cuerpo técnico, ya que Luis Islas, su colaborador directo durante el pasado semestre, tomó otro camino y se alejó.

"Se sumarían mi hermano 'Lalo' (Raúl) y alguno de mis sobrinos", comentó Maradona, en nota concedida una semana atrás a Radio La Red.

"En Dorados me esperan y el presidente se portó genial conmigo", había señalado en referencia a su relación con José Antonio Núñez, el presidente del denominado "Gran Pez", de Culiacán, en la segunda división del fútbol azteca.

Maradona, de 58 años, padece -además- desde hace algún tiempo una artrosis severa en las rodillas por la que podría también ser intervenido en el futuro, ante las dificultades exhibidas al caminar.

Los Dorados cayeron en su primer encuentro (sin Diego en el banco, pero bajo la supervisión del coordinador José María 'Pancho' Martínez, ex DT de Flandria), por 1 a 0 con el Celaya de Guanajuato, y en sus dos próximos compromisos se medirán frente al Queretaro como visitante, el miércoles 16, y luego recibirán a los Bravos de Juárez, en el estadio Banorte de Sinaloa, el domingo 20.

Tres jugadores argentinos se incorporaron en el presente mercado de pases: el defensor Gustavo Canto (ex Ferro y Sarmiento de Junín), el volante ofensivo Fernando Elizari (ex San Lorenzo, Quilmes y Defensa y Justicia) y el atacante Fabián Bordagaray (ex San Lorenzo, River y Defensa y Justicia).