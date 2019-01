El Banco Central sale a comprar U$S 50 millones y el "verde" empezó a subir

En el Banco Nación la divisa estadounidense cotizaba a $38,10, unos 0,30 centavos por encima del cierre del viernes

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) efectuó este mediodía una subasta de compra al contado por US$ 50 millones, la tercera participación consecutiva de la entidad monetaria luego de las intervenciones del jueves, por US$ 20 millones, y el viernes, por US$ 40 millones.

La subasta de compra en contado de dólares se concretó a un precio promedio de 37,131, "siendo el máximo precio de compra de $ 37,140" informó la autoridad monetaria.

El monto anunciado fue de "hasta US$ 50 millones y se compró la totalidad", añadió.

La operación se realizó a través del sistema Siopel y es la primera vez que el BCRA interviene en el mercado con la compra diaria máxima establecida por el Comité de Política Monetaria, operatoria estipulada en el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El dólar mayorista comenzó la semana operando en $37,15, veinticinco centavos por encima del cierre del viernes pero por debajo de la banda de intervención, lo que impulsó la nueva intervención del BCRA.