Las 26 personas más ricas del planeta poseen el 50% de la riqueza mundial

En 2017 se trataba de 43, por lo cual aumenta la concentración y la desigualdad

"Las desigualdades extremas están descontroladas" en el mundo, advirtió este lunes en Davos la directora de la oenegé Oxfam, que calcula que 26 multimillonarios poseen más dinero que las 3.800 millones de personas más pobres del planeta.

"Estamos viendo como los más ricos se amparan de la riqueza y los más desfavorecidos se hunden en la pobreza", denunció Winnie Byanyima, directora ejecutiva de Oxfam International, en una entrevista la AFP en la estación de esquí suiza.

Oxfam publica cada año su informe anual sobre las desigualdades en el mundo coincidiendo con el Foro Económico Mundial, que reúne a la élite política y económica de todo el planeta.

Según cifras de la oenegé, que se apoya en datos publicados por la revista Forbes y el banco Crédit Suisse pero que critican algunos economistas, 26 personas tienen ahora tanto dinero como los 3.800 millones más pobres del planeta. En 2017 eran 43.

Tres de ellas figuran entre los 3.000 participantes de esta año en el foro de Davos: el estadounidense Bill Gates, el industrial indio Mukesh Ambani y el fundador del gigante chino de internet Alibaba, Jack Ma.

En general, la riqueza de los millonarios en el mundo aumentó en 900.000 millones dólares el año pasado, un ritmo de 2.500 millones al día, al tiempo que la riqueza de la mitad más pobre de la población del planeta cayó un 11%. Además el número de millonarios se dobló desde la crisis financiera de 2008, indicó Oxfam.

"Estoy aquí en Davos, donde se reúnen los responsables políticos y económicos, para advertirles que las desigualdades minan la democracia", dijo Byanyima.

"Los ciudadanos están coléricos (...) porque la economía no puede ser sólida si no tienes a gente con buena salud y con buena formación, sin estado de derecho, sin buenas infraestructuras, con buenas comunicaciones. Todo esto está financiado por impuestos que no están porque los ricos no pagan su parte justa", aseguró.

Oxfam calcula que de cada dólar de impuesto sobre la renta, solo unos pocos céntimos proceden de las tasas que pagan los más ricos.

Según la oenegé, el 10% de los más pobres pagan ahora impuestos mayores en comparación a sus ingresos que los que pagan los más ricos.