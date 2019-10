Una jubilada se despertó de la siesta con una ladrona en su casa y la enfrentó para que se fuera

La víctima tiene 76 años y se moviliza con andador por una operación de meniscos. En el forcejeo con la intrusa sufrió una lesión en un brazo

| Publicado en Edición Impresa

En Ringuelet, a Alicia (76) la conocen por su apodo, “Chiquita”. Vecina de varios años del barrio, fue testigo en más de una oportunidad de los robos que durante meses jaquearon la cuadra de 7 entre 512 y 513. “A mi vecina, que ya no vive más, la tenían de punto. Y al taller de chapa y pintura de enfrente le tocó hace unos meses también”, le contó la mujer a este medio.

Ayer, a las 14.30, la inseguridad le golpeó la puerta a ella, o más bien, se metió subrepticiamente en su casa. Sentada a la mesa del comedor, con la muñeca izquierda todavía hinchada por intentar resistirse al atraco, Chiquita refirió que la autora del hecho fue una mujer “como de 40 años, morocha, que vestía un pantalón negro, una remera azul, llevaba una mochila negra y una carpeta como de análisis médicos”.

Unos minutos antes, una frentista que vive a metros del inmueble de la jubilada, había sido abordada por la sospechosa: “Me dijo que me acercara a la reja, que tenía algo para mostrarme en un celular, pero le respondí que estaba muy apurada y cerré la puerta”, le manifestó a este medio.

Por ese motivo, sospechan que la ladrona merodeaba la zona en busca de una oportunidad propicia, que le llegó “de arriba” cuando cruzó por el frente de la casa de Alicia y observó que el pórtico del pasillo, que conduce al departamento interior, estaba abierto de par en par.

Con mucho sigilo recorrió el pasadizo hasta llegar al PH. También con presteza y cautela probó el picaporte y tuvo un golpe de suerte: la cerradura estaba sin llave.

“Es que en ese momento esperaba a que viniera el hombre que me trae el agua, a quien conozco, por eso le dejo abierto el camino”, explicó la damnificada. En una reposera, frente al televisor, la dueña de la propiedad dormía. A su lado, un andador revelaba que debido a la dificultosa movilidad de la víctima se trataría de un robo fácil. La desconocida llegó a descolgar la cartera que pendía del respaldo de una de las sillas, pero no pudo evitar hacer un ruido que expuso su presencia. Chiquita abrió los ojos y se encontró cara a cara con la intrusa. No pudo erguirse con rapidez y la interpeló: “¿Vos quién sos?”

Como toda respuesta, la carterista dio un paso hacia atrás en dirección a la salida, aunque no contó con la reacción de Alicia. Ésta se incorporó con esfuerzo y la tomó del brazo, obligándola a llevarla a la rastra. La ladrona quiso repelerla a los manotazos mientras caminaba con la carga de Chiquita, que no estaba dispuesta a dejarla ir. En ese forcejeo tan intenso como breve, aquella consiguió encaramarse en la puerta, empujar a la propietaria y cerrarle la hoja en la muñeca, que había quedado a mitad de camino entre el interior y el exterior de la casa.

“AHORA ME DUELE TODO”

Para Alicia y sus familiares, lo más doloroso del robo fue que “se llevó todos mis documentos y ahora tengo que hacer todo de nuevo”. Además, en la cartera le quedaban “unos dos mil pesos” en efectivo. “No sé cómo hice para levantarme y enfrentarme a esta señora, hace un mes me rompí los meniscos de la pierna y tengo que estar con bastón o andador”, explicó.

Minutos después del hecho, y tras dar aviso al 911 y a su hijo, la adrenalina del momento se disipó y aparecieron los dolores. “La verdad es que ahora me duele todo el cuerpo”, contó. Sin embargo, en su rostro se dibujó una sonrisa pícara por haberse enfrentado a su atacante.