“Estudiantes es familia y por eso siempre querés volver”

Desde Ecuador recordó su pasado en el Pincha, los partidos en 57 y 1, elogió a Bilardo, al equipo del 82/83 y se mostró feliz por el regreso de Maradona al fútbol argentino

Por MARTÍN CABRERA

Marcelo Trobbiani está radicado en Guayaquil, ya que desde hace unos meses trabaja en la conducción futbolística de Barcelona, el club más popular de la ciudad. Desde allí habló con este medio para anticiparse a su viaje a la Argentina, que tiene un solo motivo que lo llena de emoción: estar presente en la inauguración del nuevo estadio de Estudiantes.

Mandrake, como le decían en su época de jugador, tiene 64 años y hace casi 30 que se puso por última vez la camiseta del Pincha, donde integró el equipo bicampeón 82/83 y a donde regresó para la temporada 1987/88. No estuvo tanto tiempo como otros futbolistas, pero la huella que le dejó fue imborrable. Se emociona en cada recuerdo, habla del trabajo de Carlos Bilardo, del golazo a Vélez en Liniers, del partido histórico contra Gremio, del equipo que mereció ser campeón de América, de los tablones de 57 y 1, del título del mundo en México ‘86 y reconoce la alegría que le provocó la llegada de Diego Maradona al fútbol argentino. Un mano a mano para disfrutar.

-¿Qué es de tu vida?

-Estoy hace dos años en Ecuador. Vine por el Beto Alfaro Moreno que es el presidente de Barcelona de Guayaquil y me convocó para ser manager del equipo profesional. Además trabajo como panelista futbolístico en una radio, Atalaya (680 AM), en un programa que se llama Calor Deportivo. Hace rato que no estoy en contacto con Estudiantes, la última vez que lo ví fue cuando jugó por Copa Libertadores. Lo extraño.

En las inferiores de Boca

-¿Qué te provoca venir a la inauguración del nuevo estadio?

-Quiero mucho a ese club, lo amo. Conocí la vieja cancha, la de los tablones. Me emociono al recordarlo... (se interrumpe el diálogo). Un día me fue a buscar Carlos (Bilardo) a mi casa en Castelar. Era como la 1 de la madrugada. Yo estaba en Boca. Me fue a hablar y me convenció. Sabía que Estudiantes tenía un buen equipo, había eliminado a Quilmes en el Nacional. Lo que él no sabía era que ya tenía una simpatía por el club, porque cuando era chico y tenía 12 años vivía en La Candela. Con los chicos mirábamos los partidos de Boca, las peleas de Monzón y los encuentros de Estudiantes por la Copa. Poletti, Aguirre Suárez, Manera, Malbernat, Madero, Pachamé, Bilardo, el Bocha Flores, Ribaudo, Verón, Conigliaro... Faaa, me lo sé de memoria. Si no era Boca, queríamos que ganara el Pincha. Se forjó la historia en esos años y me merecen el mayor de mis respetos. Sin ellos nosotros no seríamos nada. Soy hincha de Boca, siempre lo dije, pero amo a Estudiantes con el alma. Es familia y por eso siempre querés volver.

-¿Estás al tanto de la obra en el estadio?

-Sí, la seguí por redes sociales. No veía la hora de que estuviese terminado. Es una cancha hermosa. Le pedí a Dios que me diera salud para poder estar. Y me cumplió. Es una emoción tremenda ver a Estudiantes otra vez en 57 y 1. Es verdad que el estadio Único es muy lindo, lo ví cuando estuve en Argentina, pero no es lo mismo. Reencontrarme con mis ex compañeros y con los hinchas va a ser algo muy lindo. No veo la hora que llegue.

-¿Con quién vas a viajar?

-Voy con mi esposa. Es una pena que no pueda ir mi hijo Pablo, que ya estuvo un tiempo trabajando en Estudiantes. Es un gran director técnico. Dirigió en Ecuador, estuvo conmigo en Cobreloa y trabajó en Barcelona.

Marcelo Trobbiani llegó a Estudiantes a comienzos de 1982, de la mano de Carlos Bilardo. Llegó procedente de Boca, donde había sido campeón junto a Diego Maradona y otros. Fue pieza clave del equipo que ganó el Soberanía de ese año y que llegó a semifinales de la Libertadores 1983. El empate contra Gremio, en parte, le impidió seguir adelante.

-Ese equipo pudo salir campeón de América...

-Sin dudas. Un árbitro, el que dirigió el partido contra Gremio en La Plata, lo impidió. Me mostró amarilla antes de empezar el partido. Y nos expulsó a cuatro jugadores. Pero aun así no perdimos, Víctor Hugo me dijo que fue el mejor partido que relató en su vida. Ese equipo tenía todo para ser campeón de la Libertadores. ¡Tres números 10 tenía y después nos dicen antifútbol! Era un equipo de película. Les dábamos un baila bárbaro a todos. Incluso podríamos haber clasificado en Cali, pero fuimos a jugar contra América con un equipo diezmado. Me acuerdo que Eduardo (Manera) tuvo que llevar a un arquero suplente de jugador de campo porque no teníamos más en la lista de buena fe.

Destaca a Carlos Bilardo

-¿Te da bronca o risa cuando dicen que Estudiantes es un club que practica un fútbol defensivo?

-Antes me daba bronca, ahora me río. La prensa mintió mucho durante años respecto a Estudiantes. Para ganar siempre tenés que hacer un gol y para eso hay que jugar. ¿Cómo vas a ganar torneos de más de 30 fechas jugando mal? Teníamos un arquerazo, la defensa sacaba todo con el Tato Brown a la cabeza. Landucci, Manzanita Gette, Gugnali, Tití Herrera, Julián (Camino)... En el medio Miguel (Russo) era una barredora, estaba Lemme y jugábamos con tres números 10. Gottardi era el goleador, pero Guillermo Trama hizo un montón en la primera parte. Era un equipazo.

-¿Qué fue Carlos Bilardo para vos?

-El que me enseñó todo de táctica y estrategia. Al principio me enojaba porque yo quería jugar solo al fútbol y él paraba las prácticas para marcarme conceptos tácticos. Arranqué jugando como 8 en Córdoba contra Instituto pero me corriendo al lado de Alejandro (Sabella). Al final tenía razón.

-El gol contra Vélez en Liniers fue el mejor que hiciste en tu carrera?

-Sin dudas. Fue un verdadero golazo. Empezó con Lemme y Tití Herrera en nuestro campo, luego Guillermo me la devolvió de taco. Me salió Nery (Pumpido), mi gran amigo, lo gambetee y cuando ví que me cerraban el arco piqué la pelota para que no la pudieran sacar. Fue un golazo. Lo eligieron el mejor gol del campeonato.Fue el más lindo de mi vida. Parecíamos el Barcelona de España, ja.

-Sebastián Verón siempre elogió tu juego. ¿Tenés relación con él?

-Lo conocí cuando estuve como ayudante de campo de Eduardo (Manera) y Miguel (Russo) en el plantel del Nacional B. Era un fenómeno como jugador. Después hablamos mucho cuando estuvo mi hijo. Y lo volví a ver cuando hace dos años vino a Guayaquil con Estudiantes a jugar la Libertadores. Ahora lo veré en la cancha. Me estoy preparando para jugar 20 o 25 minutos.

-¿Qué recuerdos tenés del equipo del Nacional B?

-Fue un equipo espectacular. Empezamos jugando con línea de 4 y luego con una de 3, con Leo Ramos de líbero. Ahora lo tenemos en Barcelona de entrenador. El Rusito Prátola y Rojas eran los otros defensores. En el medio jugaban el Sopa Aguilar, el Rulo París, Sebastián (Verón) y el Mago Capria. Arriba sobraban los delanteros: Armentano, Calderón y otros más. Hicimos un gran campeonato, volvimos con puntos récord y barrimos a todos.

-Bilardo te llevó al Mundial de México y tuviste una jugada en la final que todavía hoy se recuerda, la del taco...

-Sí, todavía al día de hoy me la recuerdan. Después del gol de Maradona a los ingleses fue lo más recordado del Mundial, ja. Jugué muy pocos minutos en esa final y no podía fallar. Diego (Maradona) me dio un pase en la mitad de cancha, la paro de pecho y me venía un alemán. Pensé “si pierdo la pelota y nos empatan Bilardo me mata”. Encima se me venía una topadora, el alemán (Peter) Briegel. Por eso lo único que podía hacer era tirar un taco para estirar la jugada. Me salió un pase gol al Negro Enrique, que llegó hasta el área rival. Me salió a la perfección.

-¿Qué te provoca que Maradona haya vuelto a trabajar al fútbol en Gimnasia?

-Estoy muy contento por él, que haya vuelto al ambiente del fútbol. Es el lugar en donde tiene que estar.