Fuerte cepo al dólar: se podrán comprar sólo U$S 200 por mes en home banking

Para los que compren en efectivo sólo podrán adquirir 100 dólares por mes, según lo dispuso la entidad que dirige Guido Sandleris

| Publicado en Edición Impresa

No habrá feriado bancario, pero el Banco Central decidió un fuerte endurecimiento del cepo al dólar, al permitir comprar a partir de hoy US$ 200 por mes a través del home banking y U$S 100 en efectivo, según adelantaron anoche desde el Banco Central.

“Ante el grado de incertidumbre actual, el Directorio del BCRA decidió tomar una serie de medidas que buscan preservar las reservas del Banco Central. Las medidas anunciadas son transitorias, hasta diciembre de 2019”, dijo el Central.

En un comunicado, el BCRA establece un nuevo límite de U$S 200 mensuales a la compra de dólares para personas físicas con cuenta bancaria y de U$S 100 a la cantidad de dólares que pueden ser comprados en efectivo.

Estos límites no son acumulativos. En el día de mañana (por hoy) el Presidente del BCRA dará una conferencia de prensa a las 8.30 de la mañana para explicar el detalle de las mismas.

Ese fue el claro mensaje que mandó anoche el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, tras un reunión con el directorio de la entidad donde se siguió el resultado de las elecciones presidenciales, pero también se habló de cómo responderán hoy los mercados y se descartó el feriado bancario y cambiario.

El Banco Central viene sufriendo desde las PASO una pérdida de gran cantidad de reservas.

También el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, dijo ayer tras votar en un colegio electoral de Buenos Aires, que el Gobierno está preparado “para cualquier escenario” económico tras los comicios presidenciales, en medio de la grave crisis que sufre el país.

“Por supuesto que estamos preparados para cualquier escenario, pero lo importante es en este momento que cada ciudadano ejerza su derecho y deber de elegir a sus representantes en paz”, expresó el titular económico del Ejecutivo de Mauricio Macri, quien evitó dar definiciones concretas por regir la veda electoral.

La vista está puesta en la repercusión que tendrá en los mercados el resultado de las urnas, después de que el 12 de agosto pasado, un día después de las elecciones primarias, en las que el opositor peronista Alberto Fernández superó en 16 puntos a Macri, se dieran fuertes turbulencias financieras que agravaron la recesión que se originó en abril de 2018.

Al ser consultado por la prensa, Lacunza, que asumió el cargo el 17 de agosto tras la renuncia de su antecesor Nicolás Dujovne, confesó que hoy -en el que la vista estará puesta en la evolución del precio del dólar y en la bolsa- no será un día más, “porque hay un hecho importante en la vida política de los argentinos”.

Lacunza no quiso referirse a si está prevista una reunión con el equipo económico de Fernández, el presidente electo, que asumirá el 10 de diciembre.

“No anticipemos conclusiones. Hay que esperar resultados. Entiendo la pregunta, no hay que ser ansiosos, hay que ser siempre prudentes”, remarcó.

“Por supuesto que estamos preparados para cualquier escenario”, aseguró el ministro Lacunza