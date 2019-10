Gómez Centurión y la experiencia evangelista

| Publicado en Edición Impresa

Los candidatos a presidente y vicepresidenta del Frente NOS, Juan José Gómez Centurión y Cynthia Hotton, terminaron sacando en la elección de ayer menos votos que en las PASO, y solo pudieron superar al binomio integrado por José Luis Espert y Luis Rosales.

Fue una magra cosecha para el primer ensayo político de los grupos evangélicos en la Argentina, al estilo de los que vienen practicando en otros países de latinoamérica como Brasil ó Ecuador.

En el acto de cierre, los discursos de los candidatos ratificaron su rotunda postura “contra el aborto y la ideología de género” y por la vida”.

Incluso en uno de los encuentros que encabezó Hotton en el Gran Buenos Aires, en la localidad de Virrey del Pino, se destacó la presencia de una importante cantidad de pastores evangélicos.

Este discurso fue contrarrestado por el presidente Mauricio Macri, quien en la campaña del “Sí, se puede” se embanderó en la postura provida y en contra del aborto legal.

Además, el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente NOS, Gustavo Alvarez, publicó en su cuenta de Facebook varios videos en los que pide a sus seguidores que no voten para presidente a José Luis Gómez Centurión y cedan esos sufragios a la formula de Juntos por el Cambio, que encabezan Mauricio Macri y Miguel Angel Pichetto.

“Renuncio a mis votos. Salvemos a la patria del narcotráfico y de la revolución versera bolivariana que nos quieren imponer en la Argentina”, planteó.

Alvarez criticó tanto a la fórmula presidencial del Frente de Todos de Alberto Fernández y Cristina Kichner, como al aspirante a la gobernación, Axel Kicillof, y dijo que de triunfar el peronismo “corremos riesgo de que vuelvan los Zaffaroni o los jueces truchos”.

“No los podemos votar. Evitemos la revolución bolivariana en la Argentina. No me votes, no votes a Gomez Centurión. Votá a Macri-Pichetto”, aseguró.

Gómez Centurión tildó de “traidor” a su candidato a gobernador de Buenos Aires, Gustavo Álvarez,

Según Gómez Centurión, el cambio de último momento de su candidato provincial responde a supuestas “operaciones del gobierno” que “hablan de qué cosas pueden hacer por no perder poder” y de que “la vieja política no cesa en su deseo de acallar las voces nuevas”.

“La estrategia no era nueva, sí sucia y traidora como lo fue sacarle el partido a Espert. Y ahora, y a pocos días de las elecciones generales, surge una denuncia de un candidato que ‘casualmente’ llama a votar a Macri”.