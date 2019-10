Macri ya está en la Casa Rosada y en instantes recibe a Alberto Fernández

El Presidente lo invitó para compartir un desayuno e iniciar la transición hacia el 10 de diciembre

El presidente Mauricio Macri recibirá esta mañana al mandatario electo Alberto Fernández en la Casa Rosada, en la puesta en macha de la transición tras el triunfo del candidato del Frente de Todos en los comicios de ayer.

Anoche, al reconocer la derrota, Macri anunció que se comunicó telefónicamente con Fernández y, tras felicitarlo, lo invitó a dialogar sobre la transición en un desayuno que tendrá lugar en Casa de Gobierno alrededor de las 10:30hs.

Macri arribó a la Casa Rosada pasadas las 9:30hs., se bajó de la camioneta y saludó con su brazo derecho en alto antes de ingresar.

El gesto de Macri de invitar a su rival representa un giro de 180 grados con relación a lo que fue la transición cuando el actual presidente se impuso en los anteriores comicios generales, donde la transición apenas fue entre los equipos técnicos y la entonces presidenta Cristina Kirchner no quiso entregarle los atributos, una ceremonia histórica que no quiso no cumplir.