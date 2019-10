De Mendiguren en La Plata: “Ningún espacio político que gane podrá salir solo de la crisis”

El diputado nacional visitó la redacción de EL DÍA, en el marco de las actividades por el día de la industria. Recorrió el parque fabril de la ruta 2 y afirmó que el Frente de Todos es “una coalición que aprendió”

Laura Romoli

“La economía del país se encuentra en su peor momento: tenemos la mayor carga tributaria y el mayor déficit fiscal”. Con esta definición el diputado nacional massista José Ignacio De Mendiguren graficó la situación de la crisis económica argentina.



Fue durante una visita que realizó a la redacción de EL DÍA luego de haber recorrido el parque industrial II de nuestra ciudad, que cuenta con 100 hectáreas pero sólo cinco firmas radicadas, junto a la candidata a intendenta del Frente de Todos, Florencia Saintout, y antes de asistir a la celebración del día de la industria.



“Lo que ocurre es una tormenta perfecta para las pymes, el 40 por ciento de la capacidad instalada está ociosa. Además, le aumentaron los impuestos nacionales y provinciales, los servicios y las tasas de interés”, explicó el ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), quien además advirtió que en esta situación “cierran entre 40 y 50 empresas por día” en el país.



En ese marco, al analizar la manera de salir de la crisis, el ex ministro de la Producción admitió la incertidumbre existente sobre la situación de la economía en diciembre, independientemente del resultado electoral, y el tipo de cambio y el interés en un contexto así de “inestable”. Y “en esto estamos colaborando todos porque todos somos reponsables”, afirmó.



¿A cuánto tiene que estar el tipo de cambio?



D.M.: Es difícil hablar de una cifra, porque uno tiene que hablar de un modelo económico. El dólar a este precio, sin inflación, sería más que razonable. El problema es de cuánto va a ser la inflación, porque cuando mira la mejora de la productividad y se devalúa sin plan, sin coordinar la política cambiaria con la monetaria y la fiscal, la inflación en muy poco tiempo se come la mejora de la competitividad y uno vuelve al punto de partida pero con un problema muy grande, que es que limó salario con la consecuencia de menor poder adquisitivo y menor demanda.



Por eso creemos que el tipo de cambio más que con lo económico tiene que ver con la inseguridad que percibe la gente, a raíz de la historia nacional.



La especulación financiera que abrió este gobierno es otro factor que provocó la bicicleta financiera que nos condujo a este lugar.



De Mendiguren exclama que, desde el sector industrial crisis como ésta “las vimos muchas veces” por eso “la vimos venir de lejos”, cuando en 2016 comenzaron las medidas por un camino que ya conocíamos.



¿Cómo se sale de la crisis?



D.M.: Primero, entender cuál es el problema concreto de la Argentina para que no nos pase lo mismo. Las crisis las tenemos cuando nos faltan dólares y nos faltan porque tenemos una estructura productiva primarizada. Tiene que haber primero una decisión política con una unidad y un plan para crecer desarrollándose. Para eso hay que generar los instrumentos para ir a donde uno quiere, generando una matriz productiva que exporte productos industrializados.



¿Qué le pareció la reunión que ayer mantuvieron la UIA y Alberto Fernández?



D.M.: Muy buena. Ya en Tucumán, Fernández había afirmado la definición política de que Argentina sale produciendo y fue un símbolo porque sentó a los empresarios y a los sindicatos. Este gobierno eligió de socio a la especulación financiera y capitales golondrinas y todavía estamos con ese modelo. Hoy el mundo gana más plata con la producción argentina que la Argentina. No es fácil, pero se empieza por la decisión política. Lo primero es fijar el rumbo.



¿Qué hay que hacer con la deuda?



D.M.: Primero entender que siempre caemos en deuda porque le vendemos al mundo lo que vale poco y le compramos lo que vale mucho. Y entonces llega un momento que frente a la crisis aparecen dos clubes: los devaluadores afirman que se arregla devaluando y los endeudadores, pidiendo un crédito. Si esa deuda se usa para cambiar una matriz productiva subdesarrollada, la Argentina tiene la capacidad para generar el doblre de los dólares que está tomando. Ahora, si el dinero que tomamos es para tapar un agujero y no corregir su causa, lo que estamos fabricando es el próximo default, es una cuestión de tiempo.



Nosotros tenemos que demostrarle al Fondo Monetario Internacional (FMI) que por el camino que estamos proponiendo ellos tienen asegurada su cobranza. Necesitamos, además, inversiones que vengan a generar empleo en Argentina.



Además de modificar el plan económico hay que renegociar la deuda...



D.M.: No cabe duda. Y hay que fundamentar muy bien por qué estamos pidiendo una refinanciación que va a garantizar que la Argentina salga de este período crónico de subdesarrollo.



Hay temas que, según lo que trascendió, en la reunión de ayer de Fernández con la UIA se abordaron y otros que no. Uno es el referido a la política impositiva y el otro, sobre la reforma laboral... ¿Qué opina Usted de ambos?



M.D.: Hoy la Argentina está en su peor momento porque tiene la mayor carga tributaria de la historia y el mayor déficit de la historia. Y la solución a esto es producir más. Con la crisis de 2001, cuando todo el mundo subía impuestos, el entonces gobernador de Córdoba José Manuel De la Sota bajó un 30 por ciento los impuestos a las pymes. Y lo mismo vamos a hacer nosotros, vamos a tener un sistema distinto para pymes que para grandes empresas. Y bajando la presión tributaria generó más actividad y la recaudación fue mayor.



Es que en una economía que no crece el déficit fiscal es infinito.La única manera de salir es creciendo. Y lo que nos diferencia del actual modelo y gobierno es que ellos apuestan a sanear primero la macroeconomía y después crecer; nosotros creemos que es al revés: creciendo arreglamos la macro y estabilizamos la moneda.



Y sobre la reforma laboral...



D.M.: Yo soy textil y como ejemplo en mi convenio laboral hay puestos de trabajo que ya no existen más y hay puestos nuevos que no están. Nadie duda, ni el sindicalismo, en que hay que sentarse y arreglar este tipo de convenios inmediatamente. Ahora, si esto trae escondido la precarización del empleo o la pérdida del poder adquisitivo del salario no lo vamos a hacer porque es martillarnos los dedos. El salario es lo único que mueve el mercado.



¿Va a conformar el gabinete nacional en el caso de que Alberto Fernández gane la presidencia?



Eso lo va a decidir Fernández. Apresurarse trae problemas porque la gente cree que ya está gobernando nuestro espacio. Todavía tenemos que ganar y algo muy importante: todavía no sabemos con qué se va a encontrar la Argentina en diciembre.



¿Hay inquietud sobre eso?



Todos la tenemos. Nosotros no queremos acrecentarla, queremos aquietar y ayudar pero está todo agarrado con alfileres. Tenemos que aportar serenidad. El control de precios y la postergación de los aumentos de tarifas a diciembre son ejemplo de dos medidas que el gobierno tuvo que tomar pero que jamás hubiese elegido hacer. Patearon todo para adelante. Pero no se trata de criticar, sino de cómo lograr que las pymes no se fundan más porque las necesitamos.



Y gane quien gane tiene que haber un acuerdo social...



El próximo gobierno tiene que tener capacidad técnica pero sobre todo una enorme capacidad de concertar. Ningún espacio político que gane puede salir solo de este tema. Y creo que esa capacidad nuestro espacio la ha demostrado. Nosotros no coincidimos en todo, por algo nos peleamos en algún momento con Cristina (Fernández), y tuvimos diferencias en lo económico, pero creo que se aprendió. Hay otra fortaleza, no vamos a volver a repetir los (Guillermo) Moreno de turno, espantando la inversión y escondiendo el Indec... Y una coalición, en definitiva, es un fenómeno que el argentino siempre reclamó. Y la habilidad es, a pesar de las diferencias, buscar las coincidencias.