Fernández se refirió a la liberación de López y De Sousa: "Nunca debieron haber estado detenidos"

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, sostuvo hoy que lo "único que no se perdonaría" en una eventual presidencia es que "nosotros nos equivoquemos haciendo algo que la gente no espera que hagamos", a la vez que le pidió al PJ "no desunirse" y que sea su "tábano" para "hacerle corregir cada error".

Fernández se expresó así al encabezar un acto en la sede partidaria de Matheu 130 por el 124° aniversario del nacimiento de Juan Domingo Perón.

Destacó además la figura del jefe del Consejo Nacional del PJ, José Luis Gioja, por sus gestiones para lograr la unidad del peronismo, al resaltar que "se puso al hombro un partido que parecía muy difícil de recuperar y llamó a todo el mundo".

A la salida del recinto, se refirió a la situación de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. En diálogo con la prensa manifestó que "nunca debieron haber estado detenidos" y sostuvo que sus excarcelaciones son "tardíamente una situación de justicia", producto de que el Poder Judicial está "precipitando todas las decisiones que debieron haber tomado en su momento".

"Lo que pido es que la Justicia funcione, no pido la libertad de nadie puntualmente", expresó Fernández. Sobre la excarcelación de ambos empresarios, el postulante del peronismo evaluó en declaraciones al canal TN que "lamentablemente nunca debieron haber estado detenidos", aunque aclaró: "Cuando digo estas cosas, no hablo de culpabilidades ni inocencias".

En ese sentido, Fernández amplió: "El sistema procesal argentino dice que mientras uno no es culpable, no tiene por qué ser privado de su libertad, y sin embargo acá han privado de libertad a gente, y siguen privando, innecesariamente, sin condena".

Por eso, interpretó sobre la excarcelación de los empresarios que "lo que han hecho es reponer, tardíamente, una situación de justicia".

"Ahora están precipitando todas las decisiones que debieron haber tomado en su momento", dijo, y añadió: "Que hubo presión política del gobierno de (Mauricio) Macri, no tengo ninguna duda".

López y De Sousa recuperaron hoy su libertad en expedientes relacionados con la llamada "causa de los cuadernos" de las coimas en la obra pública, tras la aceptación por parte del juez Claudio Bonadio de los seguros de caución que presentaron para cubrir la fianza de 60 millones de pesos a cada uno que les había fijado.

Los empresarios habían recibido la excarcelación el viernes pasado por parte de la Cámara Federal porteña, pero su liberación se postergó hasta hoy por los trámites para cubrir la fianza.

REUNIÓN CON UNA DELEGACIÓN DEL BANCO MUNDIAL

El candidato presidencial del Frente de Todos (FdT), Alberto Fernández, recibió hoy en sus oficinas de la calle México, en el barrio porteño de Monserrat, a una delegación del Banco Mundial, unas horas antes de partir hacia la sede del PJ para participar del homenaje a Juan Domingo Perón.

La comitiva, estuvo encabezada por el director del organismo para Argentina, Paraguay y Uruguay, Jordan Schwartz e integrada el director de la Corporación Financiera Interncional, David Tinel; el gerente de operaciones, Paul Procee y el jefe del programa de Crecimiento Equitativo, Peter Siegenthaler.

Durante el encuentro, los funcionarios del organismo financiero le presentaron los proyectos aprobados para la Argentina e intercambiaron opiniones sobre la coyuntura del país.

Por su parte, Fernández estuvo acompañado por uno de sus colaboradores más estrechos, Santiago Cafiero, y por la economista Cecilia Todesca, que integra el equipo de asesores económicos del candidato a presidente del FdT, junto a sus pares Matías Kulfas y Guillermo Nielsen.