Burlando no es más el abogado de Vicky porque “no entiende cosas”

El letrado platense dejó de representar a Xipolitakis porque "su ansiedad le juega en contra". Ella dijo que la desilusionó

“Era difícil hacerle entender algunas cosas a Vicky”. Con esas palabras, Fernando Burlando comenzó a explicar los motivos por los cuales dejó de representar (al igual que Elba Marcovechio) a Xipolitakis, en la causa que la mediática le inició al padre de su hijo Javier Naselli, por “lesiones y maltratos”. Los abogados tampoco se harán cargo del divorcio, que se encuentra en trámite.

El letrado platense brindaba un móvil a “Intrusos” argumentando que “es un ciclo cumplido, se la defendió de la mejor manera en diversas causas con resultados muy beneficiosos”, pero en este caso falló “la relación abogado cliente” porque les fue “muy difícil hacerle entender algunas cosas a Vicky: su ansiedad le jugaba en contra. Su falta de comprensión y consideración en la estrategia que teníamos, hizo imposible seguir adelante con el proyecto”. Burlando aclaró que la relación personal “es fantástica” pero no pudieron “redondear un buen vínculo profesional”, motivo por el cual dejaron de representarla aunque “con los temas lo más ordenados posibles”.

En medio de sus explicaciones, un llamado de Vicky Xipolitakis cambió todo el panorama del ciclo de América, que en esta oportunidad conducía Adrián Pallares por la ausencia de Jorge Rial. La damnificada pidió salir en vivo y lanzó un reclamo: “Fer, sabés que te adoro y nunca me voy a pelear con vos, pero humanamente me desilusionaste. Nunca te voy a dejar mal parado porque como abogado sos buenísimo, pero yo prioricé una amistad antes que el trabajo”.

“Decime qué es lo que te afectó humanamente”, le pidió Burlando, y ella comenzó a enumerar: “Siempre te hice caso en todo. Cuando vos me dijiste: ‘Se puede mostrar todo’, mostré todo. (...) Cuando me dijiste: ‘Hasta acá, no podés mostrar más’, me puse muy mal pero también te hice caso”. Y, a llanto tendido, se defendió diciendo que lo único que desea es “Justicia” porque “estoy sola con mi hijo, criándolo desde el día que nació” y mientras es una “madre que está pasando miserias”, hay un “padre que es multimillonario”. Aclaró que no quiere “lucrar” con su hijo Salvador y que se esté diciendo eso “es una falta de respeto”.

CONTRAATAQUE

Para el abogado, estaban hablando de “lo mismo”, aunque un poquito puso el dedo en la llaga: “Vicky, es lo que te dije siempre: quien eligió a Nasselli para compartir una vida fuiste vos, no fui yo”. Ahí, la griega le reclamó que se “comió” una “desobediencia” en el expediente por una “desprolijidad”, que por eso se “abría” y llevaba el caso a Estados Unidos. “Juro por Dios que esta mamá va a hacer justicia”, precisó Vicky, quien alegó “este no es un caso para mediatizar sino que es un caso para trabajar”.

Burlando le repitió que la Justicia le “respondió inmediatamente” con la restricción de acercamiento y la fijación de alimentos provisorios y que “la Justicia Penal llama a indagatoria a Nasselli. Vos tenés que entender qué es lo que podés pedir”.

“Me hacés quedar mal, como que no entiendo las cosas”, le reprochó Xipolitakis, que rápidamente obtuvo una respuesta desde el otro lado: “No me podés hacer quedar mal porque yo hago las cosas muy bien, Vicky”. Ella le agradeció pero reconoció que en este momento de su vida “hay un montón de cosas que no voy a dejar pasar” y, dirigiéndose al magistrado de la causa -como si estuviera presente y escuchándola- pidió: “Señor Juez, por favor solucione esto porque estoy atravesando unas necesidades impresionantes”.

Ante la nueva intervención del profesional, que le recordó “hay que preservar al menor”, la mediática saltó eufórica diciendo que “el menor es mi vida, yo me quedé sin vida. Él es mi vida. ¡¿Vos me estás jodiendo?!”. El ping-pong continuó con su ex abogado diciéndole “pero el papá también es Naselli...”, provocando otro estallido: “Estamos hablando de un hombre que fue violento con su hijo y con esta madre. ¡¿De qué estamos hablando?! Entiendo la Justicia y la re entiendo. Fer, yo a vos te adoro, pero yo me abrí justamente por todo esto: porque no voy a terminar todo mal con vos. Vos sabés de todo lo que estoy hablando”.

“La injusticia no la comete la Justicia, sino que la comete quien era tu pareja. La Justicia accedió a todos tus pedidos, y evaluó la situación de violencia y las lesiones y lo llamó a indagatoria a Naselli. No le perdonó nada”, puntualizó Burlando. Pero del otro lado hicieron caso omiso: “Chicos, los quiero mucho. No es un tema para tele. Me parece un cachivache esto. Pero bueno, siendo mamá hay cosas que no voy a dejar pasar porque esto no es show, esto es mi vida. Mañana, (por hoy, en su audiencia en Estados Unidos, donde se casó), se va a hacer Justicia”. Y de inmediato cortó la comunicación.