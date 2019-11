Fomento y el Tigre, también lideran

Un final a toda orquesta en el Clausura de la Primera B de la Liga Amateur. Alumni, que lideraba en soledad, perdió en Los Hornos ante Tricolores por 2-0 (Luciano Díaz y Alberto Concha), que se puso a un solo punto. El Carcelero, pese al traspié, sigue arriba, aunque ahora comparte el primer lugar con el Fomento, que goleó 3-0 a For Ever (Mormann, Lasorsa y Hoggan) y La Plata FC., que superó 1-0 (gol de Sosa) a Romerense. El que no pudo torcer la historia fue Villa Montoro, que se mantiene como escolta. El equipo de La Feria perdió de local con Polideportivo Gonnet por 1-0 (Gerónimo Núñez), y dejó pasar la chance.

Los del norte platense se pusieron a solo dos unidades de los tres punteros, al igual que Argentino Juvenil, que con tantos de Matías Quiroz y Ricardo González, de penal, derrotó 2-1 a Independiente (descontó Minella).

Además, Iris igualó 2-2 con Talleres, con los goles de Rosano, de penal, y Centurión. Para la “T” marcó Cosentino por duplicado, el primero de penal. Y San Martín 2 (Basconcelo y Paíz), Peñarol 3 (Rubone -2 y Zemaitis).