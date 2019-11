Renunció Evo Morales: Bolivia quedó en un limbo, sin presidente ni Gobierno y se profundiza la crisis

LA PAZ

AP

Tras anunciar su renuncia como presidente de Bolivia, Evo Morales denunció -al cierre de esta edición- que corre el riesgo de ser detenido ilegalmente y que grupos violentos asaltaron su domicilio. “Denuncio ante el mundo y pueblo boliviano que un oficial de la policía anunció públicamente que tiene instrucción de ejecutar una orden de aprehensión ilegal en contra de mi persona; asimismo, grupos violentos asaltaron mi domicilio. Los golpistas destruyen el Estado de Derecho”, escribió Evo Morales en Twitter.

El mensaje fue publicado después de que el líder cívico Luis Fernando Camacho asegurara igualmente en redes sociales que existía una orden para detener a Morales.

“Confirmado!! orden de aprehensión para Evo Morales!! La policía y los militares están buscándolo en el Chapare, lugar que se escondió”, dijo Camacho en referencia a la zona del centro de Bolivia donde se suponía que podía encontrarse. “Los militares le quitaron el avión presidencial y está escondido en el Chapare, van por él!”, añadió.

La Policía Bolivia no informó al respecto, ni tampoco otra fuente oficial del país, en el que se generó un vacío de poder tras renunciar también la mayor parte del Gobierno y quienes constitucionalmente podrían suceder al presidente, como el vicepresidente y los jefes de las cámaras de Diputados y Senadores.

Medios de Cochabamba como los diarios Los Tiempos y Opinión difundieron imágenes del saqueo de una vivienda de Morales en esta ciudad, capital de la región del mismo nombre y a la que pertenece el Chapare, una zona de la que surgió Evo Morales como sindicalista colalero antes de llegar al poder.

Renuncio para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo, secuestrando y maltratando a mis ministros, dirigentes sindicales y a sus familiares y para que no sigan perjudicando a comerciantes, gremiales, profesionales independientes y transportistas que tienen el derecho a trabajar. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 10 de noviembre de 2019

Varias de las principales ciudades de Bolivia, como la propia Cochabamba, La Paz y El Alto, registraban una ola de saqueos, incendios y otros disturbios, mientras los ciudadanos pedían ayuda a la Policía y a las Fuerzas Armadas.

Muchas unidades de Policía se habían retirado de las calles para amotinarse en las comisarías y las Fuerzas Armadas reiteraron en las últimas horas que cumplirán su papel constitucional sin intervenir en contra del pueblo.

La renuncia de Morales deja un vacío sobre quién debe tomar el mandato, debido a que todos los posibles sucesores también dimitieron.

El artículo 169 de la constitución señala que en caso de “impedimento o ausencia definitiva”, el presidente será reemplazado por el vicepresidente, y a falta de éste por el presidente del Senado o el presidente de los diputados, los que deberán llamar a elecciones “en un plazo máximo de 90 días” o tres meses.

Pero junto a Morales también renunció su vicepresidente, Álvaro García, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra. Más temprano lo había hecho el presidente de los diputados, Víctor Borda. Todos de las filas del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).

La renuncia de Morales y García debe ser leída y aprobada por la Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo. Hasta anoche no se conocía de una convocatoria a sesión para hoy.

La Constitución no prevé una situación como la que vive el país actualmente, pero hay el antecedente histórico de 2005, cuando el entonces presidente de la Corte Suprema asumió el mando tras una crisis social y política muy similar a la actual.

¿MORALES SIGUE AL FRENTE?

Algunos expertos dicen que mientras la Asamblea Legislativa elige a un sucesor, Morales debe seguir al frente del gobierno con los ministros que quedan.

Luis Fernando Camacho, líder de las protestas cívicas que asediaron a Morales durante casi 19 días, dijo que se debería convocar a una junta de notables para presidir el país y llamar a nuevos comicios. Aunque esa salida no es constitucional, hay voces en la calle que respaldan la propuesta.

“Hay una orden para detenerme de forma ilegal. Además, grupos violentos asaltaron mi domicilio”

Evo Morales, Presidente de Bolivia

El ex presidente Carlos Mesa, segundo en los cómputos por la alianza de centro Comunidad Ciudadana (CC), dijo que no se debe “vulnerar la Constitución para no regalarle la excusa a Evo Morales de que fue víctima de un golpe de Estado”. Y agregó: “Hay que ir por la salida constitucional y la Asamblea debe elegir al sucesor”.

Un abrupto final tras 14 años

Tras casi 14 años en el poder, se precipitó la renuncia de Morales, después de un día en que se desarrollaron rápidos acontecimientos, entre ellos el ofrecimiento de Morales de celebrar nuevas elecciones. No obstante, la crisis se profundizó dramáticamente cuando el jefe militar del país acudió a la televisión nacional para pedirle al gobernante que dimitiera para recobrar la paz.

La renuncia se produjo después de masivas movilizaciones en todo el país que lo acusaban de haber montado fraude para reelegirse a un cuarto mandato y tras perder el apoyo de policías y militares.

Pero el informe de una Comisión de Auditoría de la OEA, conocido el domingo temprano y que destacó que había observado un “montón” de irregularidades en los resultados de la elección presidencial y sugería la celebración de una nueva contienda, fue un factor que precipitó los acontecimientos que derivaron en la renuncia del mandatario.

Morales anunció, después de conocerse ese informe, la convocatoria de nuevas elecciones, pero ello no logró calmar los pedidos de renuncia en su contra, a los que se sumaron las Fuerzas Armadas del país. A ello se sumaron nuevos actos de violencia y la renuncia de algunos ministros del gabinete del presidente.

Agentes del orden también detuvieron en Santa Cruz, bastión de las manifestaciones antigubernamentales, a tres jueces electorales y en La Paz a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, luego que la fiscalía del país informó que abrió una investigación a los miembros de ese organismo por los resultados fraudulentos.