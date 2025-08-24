Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |Mientras crece la cantidad de muertes por los bombardeos y disparos del ejército israelí

Hambruna y ataques: el foco en el drama en Gaza

Aumenta la presión sobre Israel tras la declaración de hambruna de la principal autoridad mundial en crisis alimentarias. Para Netanyahu es una “mentira absoluta”

Hambruna y ataques: el foco en el drama en Gaza

La desesperación en Gaza para conseguir algo de comida en medio de la hambruna / AP

24 de Agosto de 2025 | 03:27
Edición impresa

Palestinos refugiados en tiendas de campaña o que buscaban la escasa ayuda alimentaria disponible en la Franja se encontraban entre los 25 fallecidos por ataques y disparos israelíes ayer en Gaza, según hospitales locales, mientras el mundo enfrentaba un anuncio excepcional sobre la hambruna en la ciudad más grande del sitiado enclave.

La declaración de hambruna por parte de la principal autoridad mundial en crisis alimentarias impulsó a gobiernos y grupos de ayuda humanitaria a intensificar sus pedidos para que Israel detenga su ofensiva de 22 meses en Gaza, provocada por el asalto de Hamás el 7 de octubre de 2023. Los grupos llevan meses advirtiendo que la guerra y las restricciones israelíes a la entrada de alimentos al territorio están causando hambre entre los civiles.

Israel calificó la declaración de hambruna de mentira y su ejército sigue adelante con los preparativos para tomar la Ciudad de Gaza. Los esfuerzos para lograr un alto el fuego que podría evitar la ofensiva están en suspenso y los mediadores esperan los próximos pasos de Israel.

Los ataques israelíes causaron al menos a 14 personas en el sur de la Franja ayer por la mañana, según los registros de la morgue y funcionarios del hospital Nasser.

Las autoridades sanitarias señalaron que los ataques apuntaron a tiendas que albergaban a desplazados en Jan Yunis, que se convirtió en el hogar de los cientos de miles que escaparon de otras partes del enclave. Más de la mitad de los fallecidos eran mujeres y niños.

Awad Abu Agala, tío de dos de los menores muertos, dijo que en la Franja ya no quedan lugares seguros. “Toda Gaza está siendo bombardeada... El sur. El norte. Todas partes”, afirmó Abu Agala a The Associated Press, agregando que los niños fueron atacados durante la noche mientras estaban en sus tiendas.

“Tengan piedad”

Una familiar afligida, Hekmat Foujo, pidió un alto el fuego. “Queremos descansar”, manifestó Foujo, luchando por contener las lágrimas. “Tengan de piedad de nosotros”.

En el norte de Gaza, disparos israelíes mataron al menos a cinco personas que buscaban ayuda cerca del cruce fronterizo de Zikim, por donde los convoyes de Naciones Unidas y otras agencias entran al enclave, dijeron funcionarios de salud en el hospital de campaña Sheikh Radwan.

Seis personas perdieron la vida en otros ataques en Gaza, según hospitales y la Media Luna Roja Palestina.

El ejército israelí no respondió a preguntas sobre los decesos.

Un reporte de la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria (IPC), dijo que la Ciudad de Gaza está afectada por una hambruna que probablemente se extenderá si continúan los combates y las restricciones a la ayuda humanitaria.

Fue una declaración muy inusual por parte del grupo, la primera en Oriente Medio, y se produjo después de que Israel impusiera un bloqueo de dos meses y medio a Gaza a principios de este año, para facilitar después el acceso a través de un nuevo distribuidor privado de la ayuda, respaldado por Estados Unidos, la Fundación Humanitaria de Gaza.

En respuesta a la indignación mundial por las imágenes de niños desnutridos, en las últimas semanas Israel ha permitido lanzamientos aéreos y la entrada de más suministros por tierra, pero la ONU y otras agencias de ayuda dicen que los alimentos que llegan a Gaza aún no son suficientes.

Periodistas de la AP han visto caos y problemas de seguridad en las carreteras de acceso a los centros de reparto, y ha habido reportes de tropas israelíes disparando a quienes buscan ayuda. El ejército sostiene que solo realiza disparos de advertencia si la gente se acerca a sus efectivos o representan una amenaza para ellos.

“Hambre catastrófico”

El IPC dijo que casi medio millón de personas en Gaza, aproximadamente una cuarta parte de la población, enfrentan un hambre catastrófico pone a muchos en riesgo de muerte. El hambre se ha magnificado por el desplazamiento generalizado y el colapso de la producción de alimentos, agregó.

La oficina de primer ministro Benjamin Netanyahu calificó el informe del IPC como “una mentira absoluta”, y acusa a Hamás de matar de hambre a los rehenes. Israel afirma que ha permitido que entre suficiente ayuda durante la guerra.

Con tropas terrestres ya desplegadas en zonas estratégicas, la operación a gran escala en la Ciudad de Gaza podría comenzar en cuestión de días.

Médicos Sin Fronteras dijo ayer que sus clínicas alrededor de la ciudad están viendo un incremento en el número de pacientes mientras la gente huye de los recientes bombardeos.

La ONG señaló en un comunicado que “los ataques están obligando a la gente, incluido el personal de MSF, a huir de sus hogares una vez más, y estamos viendo desplazamientos en toda la Ciudad de Gaza”.

El ejército israelí ha dicho que las tropas están operando en las afueras de la ciudad y en el barrio de Zeitoun.

Según Israel, la Ciudad de Gaza sigue siendo un bastión de Hamás, con una vasta red de túneles. En la ciudad viven también cientos de miles de civiles, algunos de los cuales llegaron escapando de otros lugares.

Muchos israelíes temen que el asalto a la Ciudad de Gaza pueda condenar a los aproximadamente 20 rehenes que han sobrevivido al cautiverio desde 2023.

 

 

