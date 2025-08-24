El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua
El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua
Los escándalos de la política alejan cada vez más a la gente de las urnas
Crece la tendencia de las parejas DINK No quieren ser padres
De plaza Castelli a Xi’an: vivencias de un platense en la fascinante China
Un Gobierno a ciegas y con temor a que la causa escale hacia arriba
Manteros del Parque Saavedra intentaron instalarse en Meridiano V
Panorama económico: el mercado argentino se fue otra vez a la banquina
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
El cobre, una gran oportunidad para la Argentina: una década decisiva ante la demanda global
¿Por qué es tan cruel el amor?: los famosos envueltos en engaños, rupturas y polémicas separaciones
Jorge Luis Borges: la inmortalidad de la literatura, entre espejos y bibliotecas
La tradición criolla late con fuerza en el interior bonaerense
¿El verde es un lujo? La Plata y la elección entre centro y periferia
Los “microprecios”, sorpresa y malestar entre los estacioneros
En la Legislatura esperan que Kicillof apure el debate del Presupuesto
Trabajo infantil: la crisis agrava las condiciones en el país
Golpe brutal en Berisso: asfixian a una abuela y roban una fortuna
El camino a los Oscar: Venecia muestra a las primeras aspirantes a los Premios
El establishment está inquieto por la suba de tasas y los controles
La confianza de los consumidores marcó la mayor caída en 20 meses
Descuentos en supermercados para jubilados y beneficiarios de Anses
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Una jubilada de 86 años fue sorprendida en su casa por dos delincuentes que la maniataron, la sujetaron del cuello con intención de ahorcarla y la despojaron de todos sus ahorros. Una llamada previa “bajo sospecha”
Una jubilada de 86 años fue víctima de un violento asalto en su casa de Berisso, cuando dos delincuentes ingresaron por la noche y la redujeron a golpes y maniobras de asfixia para exigirle dinero y objetos de valor. Según indicaron voceros a EL DIA, el dramático episodio ocurrió en una vivienda sobre la calle 157, casi esquina 13, y dejó en shock a la mujer, quien fue atada de manos con un cinturón y despojada de todos sus ahorros.
De acuerdo a lo revelado por fuentes policiales, la damnificada fue sorprendida cuando se encontraba en su dormitorio. De manera repentina aparecieron en la habitación dos sujetos jóvenes, ambos de unos 20 años, que no forzaron ni puertas ni ventanas para ingresar. Según relató la víctima ante las autoridades, ambos portaban ropas oscuras, usaban un buzo con capucha y guantes negros.
Tras reducirla, la sentaron en la cama y comenzaron a exigirle oro y dinero. Mientras uno de los ladrones revolvía la vivienda en busca de objetos de valor, el otro la sujetaba del cuello y le apretaba la tráquea para que entregara lo que tenía. Ante la violencia de la situación, la mujer les indicó dónde guardaba el dinero: primero, en un placard con 5 millones de pesos; luego, un monedero con 1.000 dólares; y finalmente, una caja plástica con otros 17.000 dólares estadounidenses. Es decir, los implicados tomaron en su poder cerca de 25 millones de pesos.
Con el botín en su poder, los ladrones le ataron las manos con un cinturón y escaparon por la puerta principal, llevándose además la llave de la casa. La jubilada relató que en ningún momento observó armas de fuego, aunque ambos delincuentes llevaban objetos en las manos que no pudo identificar.
Horas antes del asalto, la víctima había recibido un llamado telefónico sospechoso. Una mujer se hizo pasar por una sobrina y le pidió los números de serie de los dólares con el argumento de que “debían registrarlos en la AFIP”. La jubilada, confiada, le brindó esa información, aunque luego notó la maniobra cuando intentaron hacerla hablar con un supuesto conocido y detectó que no era él. Ese engaño podría estar vinculado con el posterior ataque en la vivienda.
La víctima declaró que le “pareció” haber visto a los ladrones días atrás en la esquina de 157 y 12 , donde suelen reunirse jóvenes de la zona. La investigación quedó a cargo de la fiscalía en turno y de la comisaría primera de Berisso.
LE PUEDE INTERESAR
Revuelcan a una mujer en medio de un asalto
LE PUEDE INTERESAR
Causa Fentanilo: el futuro judicial de Furfaro y el rol de los imputados
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí