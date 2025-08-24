Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |El cruel episodio expone otra vez la violencia con la que el delito ataca a los adultos mayores

Golpe brutal en Berisso: asfixian a una abuela y roban una fortuna

Una jubilada de 86 años fue sorprendida en su casa por dos delincuentes que la maniataron, la sujetaron del cuello con intención de ahorcarla y la despojaron de todos sus ahorros. Una llamada previa “bajo sospecha”

Golpe brutal en Berisso: asfixian a una abuela y roban una fortuna

Los delincuentes se metieron en la casa de la jubilada y escaparon con más de 17 mil dólares / web

24 de Agosto de 2025 | 05:51
Edición impresa

Una jubilada de 86 años fue víctima de un violento asalto en su casa de Berisso, cuando dos delincuentes ingresaron por la noche y la redujeron a golpes y maniobras de asfixia para exigirle dinero y objetos de valor. Según indicaron voceros a EL DIA, el dramático episodio ocurrió en una vivienda sobre la calle 157, casi esquina 13, y dejó en shock a la mujer, quien fue atada de manos con un cinturón y despojada de todos sus ahorros.

De acuerdo a lo revelado por fuentes policiales, la damnificada fue sorprendida cuando se encontraba en su dormitorio. De manera repentina aparecieron en la habitación dos sujetos jóvenes, ambos de unos 20 años, que no forzaron ni puertas ni ventanas para ingresar. Según relató la víctima ante las autoridades, ambos portaban ropas oscuras, usaban un buzo con capucha y guantes negros.

Tras reducirla, la sentaron en la cama y comenzaron a exigirle oro y dinero. Mientras uno de los ladrones revolvía la vivienda en busca de objetos de valor, el otro la sujetaba del cuello y le apretaba la tráquea para que entregara lo que tenía. Ante la violencia de la situación, la mujer les indicó dónde guardaba el dinero: primero, en un placard con 5 millones de pesos; luego, un monedero con 1.000 dólares; y finalmente, una caja plástica con otros 17.000 dólares estadounidenses. Es decir, los implicados tomaron en su poder cerca de 25 millones de pesos.

Con el botín en su poder, los ladrones le ataron las manos con un cinturón y escaparon por la puerta principal, llevándose además la llave de la casa. La jubilada relató que en ningún momento observó armas de fuego, aunque ambos delincuentes llevaban objetos en las manos que no pudo identificar.

Horas antes del asalto, la víctima había recibido un llamado telefónico sospechoso. Una mujer se hizo pasar por una sobrina y le pidió los números de serie de los dólares con el argumento de que “debían registrarlos en la AFIP”. La jubilada, confiada, le brindó esa información, aunque luego notó la maniobra cuando intentaron hacerla hablar con un supuesto conocido y detectó que no era él. Ese engaño podría estar vinculado con el posterior ataque en la vivienda.

La víctima declaró que le “pareció” haber visto a los ladrones días atrás en la esquina de 157 y 12 , donde suelen reunirse jóvenes de la zona. La investigación quedó a cargo de la fiscalía en turno y de la comisaría primera de Berisso.

