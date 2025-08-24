Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Abasto

Desvalijan una vivienda y no dejan ni el colchón
24 de Agosto de 2025 | 05:47
Edición impresa

Un nuevo hecho de inseguridad volvió a sacudir a los vecinos de Abasto. Esta vez un hombre de 40 años denunció que autores ignorados ingresaron a la vivienda que está refaccionando para mudarse en los próximos meses y se alzaron con una serie de objetos de gran porte, entre ellos muebles y un termotanque eléctrico.

El episodio ocurrió en las últimas horas en un domicilio ubicado en la calle 516 entre 208 y 209. Según consta en la denuncia, todo comenzó cuando una vecina de la zona se comunicó telefónicamente con el propietario para advertirle que había visto a una persona ingresando a la propiedad.

Según se informó, el damnificado se dirigió de inmediato al lugar y, al llegar, constató el robo. La puerta de ingreso estaba abierta y en el pasto encontró tirada la mochila de un inodoro, lo que daba cuenta de la violencia con la que habían ingresado los ladrones.

Dentro de la finca, los delincuentes arrancaron dos puertas placas y se llevaron varios elementos de gran tamaño: un futón de madera, un colchón de dos plazas, una mesa de unos dos metros de largo, una mesita de luz y un termotanque eléctrico blanco.

Cabe mencionar que la modalidad preocupa a los vecinos porque, además de la pérdida económica, deja un mensaje de vulnerabilidad: incluso cuando no hay moradores, los delincuentes se sienten con libertad de ingresar.

 

