Policiales |TRAGEDIA VIAL EN PUNTA LARA

Renovado pedido de justicia por Thiago Vera

“Hace dos años que Thiago está conectado a un respirador” / EL DIA

24 de Agosto de 2025 | 05:48
Durante las últimas horas un nuevo reclamo por justicia se vivió en La Plata, cuando familiares y amigos de Thiago Vera, el niño que sufrió un grave accidente de tránsito en 2023, marcharon para exigir que avance la causa y se detenga al responsable del siniestro vial. La movilización de ayer reunió a unas 50 personas que cortaron el tránsito frente a las fiscalías y reclamaron medidas concretas para garantizar que se haga justicia.

El 8 de octubre de 2023 marcó un antes y un después en la vida de los Vera. Lo que iba a ser una tarde de paseo rumbo a Punta Lara, para disfrutar de la plaza y andar en bicicleta, se convirtió en una pesadilla cuando otro vehículo se cruzó de carril y los chocó de frente. El conductor del Falcon, identificado como J.G., impactó contra el vehículo de la familia.

En ese accidente, Thiago, que en ese entonces tenía cinco años, sufrió un daño medular severo que lo dejó con movilidad irreversible. Fue trasladado de inmediato al Hospital de Niños de La Plata, donde los médicos drenaron sus pulmones y realizaron una compleja cirugía para reparar el daño en las vértebras y la médula espinal. Desde entonces, el niño permanece internado, conectado a un respirador y con asistencia médica permanente para todas las actividades básicas.

A más de dos años del accidente, la causa judicial sigue sin avances significativos y el imputado permanece en libertad, lo que aumenta la indignación de la familia. “Hace dos años que Thiago está conectado a un respirador y depende de asistencia médica para todo. Mientras tanto, la causa sigue frenada y la persona responsable sigue su vida como si nada”, expresó Marisa, abuela del niño, durante la movilización. Los participantes portaron carteles con mensajes de apoyo a Thiago, mientras vecinos se sumaban para acompañar a los presentes.

 

