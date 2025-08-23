Cambio del huso horario en el país: sensación de "jet lag" y otras consecuencias que podría causar

Fuerte operativo policial y tensión por la presencia de manteros en Meridiano V
Fuerte operativo policial y tensión por la presencia de manteros en Meridiano V
Milei, junto a Karina en Rosario: evitó hablar de las presuntas coimas y le apuntó a "sodomitas del capital, orcos y kukas"
"El fentanilo dio mal": los "explosivos" chats de los empleados de los laboratorios investigados por las 96 muertes
Extrema tensión en Meridiano V: mantero intentó arrojarse del puente de Av. 72 en medio del fuerte operativo policial
Dolor en Berisso: murió histórica integrante de la colectividad ucraniana y postergan el festejo de hoy
Juan Pablo Skrt: la voz platense que emociona a los All Blacks
¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Los números que salieron hoy sábado en EL DIA
Sábado soleado para disfrutar al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
¡Una buena! Sube el consumo y cae el precio del maple de huevos en La Plata
La agenda deportiva de este sábado, desbordada: horarios y TV
Sin piedad: motochorros le sacan hasta los remedios para la diabetes a una mujer en La Plata
Las ofertas en El Nene para este fin de semana con 20% de reintegro con Modo
Vecinos de Etcheverry denunciaron calles intransitables tras las lluvias
Cuatro candidatos a concejales de La Plata debatieron sobre varios temas
NINI mayorista, una gran experiencia: fin de semana con estas ofertas
Actividad económica estancada y consumo con resultados dispares
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Los estudios en energías renovables le apuntan hasta al cordón verde
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Diputados aprobaron el cambio de huso horario y la investigadora del CONICET y directora científica del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad Nacional de Quilmes, Patricia Agostino, advirtió sobre este impacto y aseguró que “desde el punto de vista biológico y sanitario corresponde el huso horario -4” y recordó que “actualmente estamos en el huso -3”.
En diálogo con Radio Splendid AM 990, en el programa RPM que conduce Rolando Graña, la especialista explicó que “geográficamente a gran parte del territorio nos conviene el -4” y señaló que “en una parte del oeste de nuestro país convendría el huso -5”.
Agostino subrayó que “las provincias que están en la cordillera están dos horas desfasadas” y detalló que “cada huso horario va cambiando una hora cada 15 grados de longitud”.
Sobre las consecuencias del cambio, afirmó que “el cambio de horario provoca consecuencias temporales similares al jet lag”, que es un trastorno temporal del sueño suelen padecer los viajeros en la adaptación al nuevo huso horario.
Además, la investigadora sostuvo que “los países que tienen mayor cantidad de luz del día, tienen sociedades con mejor estado de ánimo” y destacó que “en Argentina hay mucha disponibilidad de luz del día en comparación con otros países”.
¿Qué es el huso horario?
LE PUEDE INTERESAR
Controladores aéreos: el paro se sintió en todo el país
LE PUEDE INTERESAR
Usan IA para detectar el cáncer de mama
El huso horario es el sistema que divide al planeta en 24 franjas longitudinales, cada una con una hora distinta. La referencia mundial es el meridiano de Greenwich, en Inglaterra, y a partir de allí se cuentan los demás husos hacia el este o hacia el oeste y cada franja equivale a 15 grados de longitud y representa una hora de diferencia con el tiempo universal.
En el caso de Argentina, el país utiliza actualmente el huso horario -3, lo que significa que se encuentra tres horas por detrás del meridiano de Greenwich. Si se adoptara el huso -4, como recomiendan los especialistas, los relojes se atrasarían una hora respecto de la hora actual.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí