Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General

Cambio del huso horario en el país: sensación de "jet lag" y otras consecuencias que podría causar

Cambio del huso horario en el país: sensación de "jet lag" y otras consecuencias que podría causar
23 de Agosto de 2025 | 13:01

Escuchar esta nota

Diputados aprobaron el cambio de huso horario y la investigadora del CONICET y directora científica del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad Nacional de Quilmes, Patricia Agostino, advirtió sobre este impacto y aseguró que “desde el punto de vista biológico y sanitario corresponde el huso horario -4” y recordó que “actualmente estamos en el huso -3”.

En diálogo con Radio Splendid AM 990, en el programa RPM que conduce Rolando Graña, la especialista explicó que “geográficamente a gran parte del territorio nos conviene el -4” y señaló que “en una parte del oeste de nuestro país convendría el huso -5”.

Agostino subrayó que “las provincias que están en la cordillera están dos horas desfasadas” y detalló que “cada huso horario va cambiando una hora cada 15 grados de longitud”.

Sobre las consecuencias del cambio, afirmó que “el cambio de horario provoca consecuencias temporales similares al jet lag”, que es un trastorno temporal del sueño suelen padecer los viajeros en la adaptación al nuevo huso horario. 

Además, la investigadora sostuvo que “los países que tienen mayor cantidad de luz del día, tienen sociedades con mejor estado de ánimo” y destacó que “en Argentina hay mucha disponibilidad de luz del día en comparación con otros países”.

¿Qué es el huso horario?

LE PUEDE INTERESAR

Controladores aéreos: el paro se sintió en todo el país

LE PUEDE INTERESAR

Usan IA para detectar el cáncer de mama

El huso horario es el sistema que divide al planeta en 24 franjas longitudinales, cada una con una hora distinta. La referencia mundial es el meridiano de Greenwich, en Inglaterra, y a partir de allí se cuentan los demás husos hacia el este o hacia el oeste y cada franja equivale a 15 grados de longitud y representa una hora de diferencia con el tiempo universal.

En el caso de Argentina, el país utiliza actualmente el huso horario -3, lo que significa que se encuentra tres horas por detrás del meridiano de Greenwich. Si se adoptara el huso -4, como recomiendan los especialistas, los relojes se atrasarían una hora respecto de la hora actual.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sábado soleado para disfrutar al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?

La agenda deportiva de este sábado, desbordada: horarios y TV

Fuerte repercusión internacional por el escándalo de las presuntas coimas en Discapacidad: "Mani pulite a la argentina"

Va por un festejo postergado en San Juan

Marcos Rojo contó porqué no regresó al Pincha

La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata

Los Pumas van por la revancha ante All Blacks

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Los números que salieron hoy sábado en EL DIA
+ Leidas

Va por un festejo postergado en San Juan

Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas

Aclaración del IPS sobre la publicación de un aumento de haberes

El Gobierno en la mira: avanza la causa por defraudación

“Che Milei... ¿Te acordás de la Causa Vialidad”

La agenda deportiva de este sábado, desbordada: horarios y TV

Marcos Rojo contó porqué no regresó al Pincha

Coronato será candidato a presidente en Gimnasia
Últimas noticias de Información General

Controladores aéreos: el paro se sintió en todo el país

Usan IA para detectar el cáncer de mama

Se vuelve a instalar el debate por el huso horario

Los números de la suerte del sábado 23 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
La Ciudad
Dolor en Berisso: murió histórica integrante de la colectividad ucraniana y postergan el festejo de hoy
Vecinos de Etcheverry denunciaron calles intransitables tras las lluvias
Sábado soleado para disfrutar al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Los números que salieron hoy sábado en EL DIA
Carnicerías, el descuento más esperado de Cuenta DNI: este sábado, el último del mes con la promo
Deportes
La agenda deportiva de este sábado, desbordada: horarios y TV
Va por un festejo postergado en San Juan
Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas
Clásico rosarino y San Lorenzo ante Instituto
Con polémica, Tigre logró una agónica igualdad
Policiales
Extrema tensión en Meridiano V: mantero intentó arrojarse del puente de Av. 72 en medio del fuerte operativo policial
Fuerte operativo policial y tensión por la presencia de manteros en Meridiano V
VIDEO. Roba ruedas atacaron nuevamente en Tolosa
"El fentanilo dio mal": los "explosivos" chats de los empleados de los laboratorios investigados por las 96 muertes
Furfaro ratificó su defensa: se desligó de la tragedia, pero está complicado
Espectáculos
La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata
Juan Pablo Skrt: la voz platense que emociona a los All Blacks
“Está re loco, ayúdenlo”: Flor Vigna no perdona a Luciano Castro
Maxi López bancó Wanda y apuntó contra Mauro
Tini y De Paul camino al altar, ¿cuándo se casan?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla