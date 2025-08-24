Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |“Dame todo y callate”, le dijeron

Revuelcan a una mujer en medio de un asalto

Fue en 503 entre 14 y 15. Ella salió de trabajar y forcejeó con los ladrones que la atacaron. Le sacaron el pago que había recibido

Revuelcan a una mujer en medio de un asalto

El violento asalto a la mujer fue en 503 entre 14 y 15, Gonnet / WEB

24 de Agosto de 2025 | 05:50
Edición impresa

Una mujer de 53 años, que trabaja como empleada doméstica, finalizó en la noche del viernes su tarea en una vivienda de Gonnet, pero cuando se subió a su auto particular, en vez de comenzar su descanso vivió un episodio que la llenó de miedo.

Sucede que, en base a lo que pudo saber este diario de fuentes policiales de esa jurisdicción, pasadas las 22.30 se retiró de esa casa y en calle 503 entre 14 y 15, al ascender a su coche “un Mitsubishi de viejo modelo, color gris plata”, fue abordada por dos delincuentes armados.

Enseguida le revelaron sus intenciones de robo, mientras le apuntaban con un arma de fuego.

“DAME TODO Y CALLATE”

Uno de los investigadores reveló que “uno de los asaltantes, previamente, le abrió la puerta del lado del conductor a esta señora y le ordenó que le entregara todas sus pertenencias y se mantuviera en silencio”.

Pero de acuerdo a lo aseverado por este vocero policial, la mujer en cuestión, indignada por la situación, decidió enfrentar a estos ladrones, que serían mayores de edad.

Al respecto, hizo saber que la empleada doméstica “comenzó a forcejear con ellos, que terminaron doblegándola en fuerza y la terminaron tirándola al piso”.

Dolorida por la violencia física padecida, la damnificada no pudo entonces evitar que los delincuentes lograran despojarla de la mochila donde aquella “guardaba su sueldo, que seguramente fue lo que más quiso defender”.

En tal sentido, el pesquisa informó que “en ese bolso ella tenía 300.000 pesos de su salario, que lo había cobrado días antes”.

Lo que no trascendió es por qué conservaba esos haberes en la mochila.

Pero lo que sí el portavoz pudo establecer es que, además del sueldo, a la víctima le sustrajeron “un teléfono celular marca Samsung, modelo Galaxy, color gris plata con funda negra”.

“También le llevaron las llaves del auto, que se las sacaron de la mano a la mujer”, acotó.

La desesperación de la mujer fue total en esos momentos de horribles sensaciones.

“ESCAPARON CORRIENDO”

“No se resignaba a perder lo suyo y no paraba de gritar, por lo que ambos asaltantes apuraron la fuga, para irse de la zona antes de ser atrapados por vecinos o ser detenidos por personal policial, que fue advertido sobre lo que sucedía” mencionó después el investigador.

En cuanto a la huida de estos ladrones, indicó que la empleada doméstica alcanzó a observar que “escaparon corriendo. Uno de ellos lo hizo por calle 503 en dirección hacia el Camino Centenario, pero no pudo precisar por dónde lo hizo el cómplice”.

La víctima radicó la denuncia en la comisaría de Gonnet. Los ladrones están prófugos.

 

