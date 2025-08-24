Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |ESCASA AMBICIÓN, CARENCIA CREATIVA Y UN PENAL “LÍMITE” LO CONDENARON

Volvió el juego mediocre que tanto enojó a su gente

Mostró poco ante un pobre rival. Suso no recordó que ahora no debe marcar en el área con el brazo alejado del torso. Faltó atacar más

Volvió el juego mediocre que tanto enojó a su gente

La tarea de Jeremías Merlo quedó claramente en deuda / Prensa GELP

Martín Mendinueta

Martín Mendinueta
FirmaMendinueta

24 de Agosto de 2025 | 03:39
Edición impresa

Gimnasia no debiera quedarse atado a la protesta por la sanción del penal. Jugó flojo de ambición y se quedó con la duda sobre qué hubiera pasado si hubiese salido decidido a ganar ante un oponente de tan baja calidad.

Haber perdido ante este rival en algún aspecto también lo define. San Martín fue para adelante con sus enormes limitaciones y, tras haberse quedado con todos los puntos que había en juego, cree que podrá salvarse del descenso.

Al Lobo le hubiera servido empatar, pero su postura tímida, contenida y desnuda de convicción lo dejó vacío.

Una cosa era tener claro que regresar sumando habría sido valioso; y otra, muy diferente, jugar “atado” apostando todo a la igualdad. Nunca demostró “hambre” de victoria y, mucho menos, recursos técnicos que lo condujeran hacia ese destino ideal.

MANO CLARA Y EL BRAZO ABIERTO, PERO ALGUNOS JUECES NO COBRAN

El fútbol argentino es tierra fértil para la polémica. En los tiempos que corren, donde la credibilidad es un valor que muy pocos árbitros ostentan, la sanción del penal a Gastón Suso también le abre la puerta a la protesta.

La mano fue clara, visible y evidente; el brazo izquierdo estaba alejado del torso, pero el elemento que muchos ponen en un alto grado de consideración es que había poca distancia entre el hombre que patea desde el piso y el defensor mens sana.

Esa mano hoy es sancionable y Espinoza ratificó su decisión después de haber aceptado la sugerencia del VAR de revisar las imágenes con varias cámaras.

La discusión seguirá por varios días, aunque sería más provechoso para el DT Orfila aprovechar el tiempo en buscar soluciones de fondo para el juego de su equipo.

Pareció apresurada (tan sólo eso) la decisión de sacar al Pata Castro, y esa apreciación cobró más fuerza viendo luego los desempeños de Merlini, Mamut y del colombiano J.J. Pérez.

El entrenador todavía no encontró a los mejores intérpretes del libreto ofensivo. Por eso cambia tanto. Ahora debe estar esperando la vuelta del venezolano Hurtado y, cuando eso ocurra, tendrá que definir si lo dejará solo en el área o le pondrá un compañero.

El equipo apuesta casi todo al desequilibrio de los extremos (Jeremías Merlo y Panaro) por las bandas, pero necesita más por el eje central.

Ayer regresó el juego mediocre que parecía haber desaparecido en la victoria ante Independiente. Dos derrotas seguidas no es bueno para nadie. Tiene que mejorar bastante y esa exigencia incluye el funcionamiento del “doble cinco”, donde el nivel de Mateo Seoane no conformó en ningún aspecto. El ex- Vélez volvió a quedar notoriamente en deuda, tanto en la marca como en la distribución del balón.

 

El equipo apuesta al desequilibrio de los extremos y eso no le alcanza. Falta juego por el medio

 

Gimnasia no puede relajarse en la tarea de cosechar puntos que le deparen mayor tranquilidad.

La voracidad en ataque es su principal déficit y sobre esa cuestión quien más responsabilidad tiene es el entrenador.

Cuando perdió ante la formación mixta entre titulares y suplentes de Lanús, quedó la conclusión nítida de que le había ganado un equipo superior. Esta vez, la claridad fue la misma, aunque en sentido inverso. No quedan dudas: perdió ante un rival inferior, tanto en el plano individual como en el colectivo. Su presente le está demandando mayor rebeldía.

LEA TAMBIÉN

El Lobo decepcionó y le dio vida a San Martín
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Tirate o te doy un tiro”: lo amenazaron con un arma y saltó de su auto en movimiento en La Plata

Gimnasia mostró muy poco en San Juan y perdió ante San Martín 1 a 0 por un gol de penal

Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza

“El fentanilo pudo haber explotado" y "escondieron reactivos vencidos": más chats del personal del laboratorio

Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas

VIDEO.- Fantino estalló por las presuntas coimas en el Gobierno: "Si chorearon que vayan a Guantánamo"

La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata

Otra tragedia en la Ruta 5: choque frontal y tres muertos en Pehuajó
+ Leidas

El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua

El Lobo decepcionó y le dio vida a San Martín

Uno por uno

Última práctica de Estudiantes antes de recibir a Aldosivi

Los Pumas, históricos: triunfo de oro ante los All Blacks

Volvió el juego mediocre que tanto enojó a su gente

La bronca de la madre del platense Ian Moche

Crece la tendencia de las parejas DINK No quieren ser padres
Últimas noticias de Deportes

El Lobo decepcionó y le dio vida a San Martín

“Me voy disconforme con el rendimiento”

Primera titularidad para Castro

El Lobo no puede ganar en el Hilario Sánchez
Política y Economía
Un Gobierno a ciegas y con temor a que la causa escale hacia arriba
Los libertarios confirmaron el acto en Junín
Presuntas coimas: el Gobierno asegura que es “algo “armado”
En la Legislatura esperan que Kicillof apure el debate del Presupuesto
El endeudamiento en las familias va en aumento
La Ciudad
Manteros del Parque Saavedra intentaron instalarse en Meridiano V
Crece la tendencia de las parejas DINK No quieren ser padres
Reprograman el festejo ucraniano por luto
Medicamentos asesinos y controles descontrolados
Los “microprecios”, sorpresa y malestar entre los estacioneros
Policiales
Golpe brutal en Berisso: asfixian a una abuela y roban una fortuna
Revuelcan a una mujer en medio de un asalto
Causa Fentanilo: el futuro judicial de Furfaro y el rol de los imputados
Renovado pedido de justicia por Thiago Vera
Desvalijan una vivienda y no dejan ni el colchón
Espectáculos
¿Por qué es tan cruel el amor?: los famosos envueltos en engaños, rupturas y polémicas separaciones
La muerte de Matthew Perry; una historia de terror que tiene a su villana: la Reina de la ketamina
El camino a los Oscar: Venecia muestra a las primeras aspirantes a los Premios
Agenda
Guía de cines

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla