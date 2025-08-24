Causa Fentanilo: el futuro judicial de Furfaro y el rol de los imputados

A más de tres meses del inicio de la investigación por las muertes vinculadas al fentanilo contaminado, la Justicia Federal ha logrado reconstruir el rol de las 17 personas señaladas como responsables de la cadena de negligencias que resultó en una tragedia sin precedentes. Entre los imputados se encuentra Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, quien enfrenta acusaciones por desvío de la calidad y cantidad de fentanilo. La investigación ha revelado falencias críticas en los procesos de producción de los lotes contaminados, lo que ha llevado a la detención de Furfaro y otros directivos de la empresa.

La declaración indagatoria de Furfaro el último viernes, que se extendió por casi seis horas, fue clave para avanzar en la causa. Durante su declaración, Furfaro negó su responsabilidad y afirmó que su declaración era “sagrada”, según indicó su abogado. Sin embargo, las pericias realizadas por el cuerpo médico forense y el Instituto Malbrán sugieren que la tragedia fue evitable, lo que podría implicar una acusación por homicidio culposo o incluso doloso.

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak tiene un plazo de diez días hábiles para resolver la situación procesal de los acusados. Mientras tanto, la investigación continúa y se espera que surjan nuevos elementos que puedan esclarecer aún más los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Este caso ha puesto en evidencia la importancia de mantener altos estándares de calidad en la producción farmacéutica y la necesidad de una supervisión rigurosa para evitar tragedias como la ocurrida. Lo cierto es que la sociedad espera que se haga justicia y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones.

La mamá de Furfaro, liberada

Nilda Furfaro, madre de Ariel García Furfaro, obtuvo la prisión domiciliaria luego de su declaración en la causa donde fue detenida por las muertes como consecuencia del fentanilo contaminado. Su defensa solicitó su excarcelación, motivo por el cual se le otorgó la domiciliaria hasta que se defina si se le concede o no el pedido.

Esta misma medida también fue otorgada a uno de los técnicos que el miércoles por la noche fue detenido tras un allanamiento en su domicilio. Asimismo, a la espera de saber cuál es la resolución en estos dos casos, todos los acusados negaron conocer las irregularidades en la producción y distribución del opioide. “Todos dicen desconocer lo que ocurría y se desligan de las acusaciones”, indicó una fuente. La defensa de Furfaro sorprendió al no solicitar su excarcelación durante la indagatoria, lo que generó expectativas sobre los próximos pasos procesales.

Cabe recordar que junto a Furfaro también fueron detenidos Diego y Damián García Furfaro, hermanos del empresario e involucrados en la gestión de los laboratorios; Nilda Furfaro, madre de los García, vicepresidenta y accionista de HLB; Javier Tchukran, director general de HLB y Laboratorios Ramallo; Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, directores técnicos de Laboratorios Ramallo; José Antonio Maiorano, director técnico de HLB; Horacio Tallarico, presidente de Laboratorios Ramallo; y Rodolfo Labrusciano, director suplente de la misma firma.

“No queda otra que mentir”

A los elementos que forman parte de la pesquisa se suman nuevas pruebas que complican aún más a Ariel García Furfaro y al resto de los imputados. Entre ellas, la Justicia incorporó chats internos de empleados de los laboratorios que revelan la presunta utilización de insumos vencidos, “desvío de calidad” en los medicamentos y condiciones de insalubridad en las plantas, con presencia de palomas, arañas y paredes descascaradas. Estos mensajes fueron destacados por la fiscalía como evidencia directa del conocimiento de los responsables sobre las irregularidades en la producción del fentanilo mortal.

Uno de los mensajes más comprometedores, escrito por Tchukran, decía: “Me parece que no queda otra cosa que mentir”. Este intercambio tuvo lugar mientras el equipo discutía cómo responder ante una inspección de la ANMAT y la falta de registros sobre el destino de un lote de fentanilo. Esto evidencia un patrón sistemático de negligencia y ocultamiento dentro de los laboratorios.