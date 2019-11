Ya hay alumnos que no van a clases en el Normal 1 por la invasión de palomas

Dos alumnos del Normal 1 sufrieron dermatitis y presentaron certificados médicos ante las autoridades escolares, según sostuvieron desde la cooperadora del colegio. En la comunidad educativa lo vincularon con la invasión de palomas. El dato corrió como reguero de pólvora entre los padres, muchos de los cuales resolvieron no enviar a la escuela a sus hijos porque temen que puedan sufrir alguna enfermedad grave. Según se pudo saber, al menos un grado entero y alumnos de otras divisiones dejaron de asistir a clases.

En ese contexto, el consejo consultivo del colegio se reunió ayer en forma extraordinaria para evaluar la situación e informó en un comunicado que pegaron en el hall de acceso que van a continuar con las reuniones con el consejo escolar para encontrarle una solución al problema planteado.

Desde el consejo escolar informaron que hoy se va a realizar un trabajo de limpieza profunda y evalúan un proyecto para ahuyentar definitivamente a las palomas.

La preocupante situación sanitaria se desata en una etapa crítica del ciclo lectivo, porque ahora se deben definir las notas en todos los niveles de enseñanza que tiene el establecimiento educativo.

Pasado el mediodía de ayer, un grupo de padres se acercó al colegio para hablar con las autoridades. Luego de analizar la situación, armaron una nota y la presentaron ante los directivos de la escuela centenaria. En la misiva, a la que tuvo acceso este diario, los padres aseguran: “ante las paupérrimas condiciones de salubridad e higiene que padecen nuestros hijos decidimos no enviarlos a cursar para preservar su salud”.

Los padres plantearon a los directivos suspender las clases. “Nos dijeron que no pueden resolver por su cuenta la suspensión de clases y deben esperar ordenes de sus superiores”, dijo una madre, visiblemente molesta con la situación.

“MEJORAR LA LIMPIEZA”

Alejandro, padre de una alumna de sexto grado de la primaria, dijo que “el tema de las palomas no se va a resolver de un día para el otro. Esto lo entendemos claramente. Pero quienes están encargados de la limpieza deben poner más énfasis. Si no dejan suciedad, restos de comida y se profundiza la higiene hay menos posibilidades de que haya palomas en el colegio. Empecemos con el primer paso”.

Elizabeth López, cuyo hijo de 9 años asiste al colegio contó que “hay un riesgo sanitario evidente, nuestros hijos conviven con la caca y los piojos de las palomas, y no de una o dos palomas, hay cientos de palomas en el Normal 1; sabemos como papás que los directivos han elevado cartas a Educación de Provincia y al consejo escolar pero no hubo respuestas, tendrían que venir y dar una recorrida por los baños y los pasillos donde juegan los chicos para darse cuenta lo que está pasando”.

A la sede de 51 entre 14 y 15, considerada patrimonio histórico de la Ciudad, concurren cerca de 4.000 alumnos, entre jardín de infantes, primaria, secundaria, y terciario.

El equipo docente primario del Normal 1 dio a conocer ayer un comunicado para “visibilizar el estado de abandono en el que se encuentra nuestra escuela: desde hace meses lidiamos con una invasión de palomas en toda la Institución. Esto es un gran problema: docentes, trabajadores no docentes y nuestros estudiantes estamos desarrollando nuestras actividades entre piojillos, heces, nidos y hasta palomas muertas en aulas y pasillos de la escuela”.

Y agregan que “ya es insostenible, se presentaron varios casos de alergia y neumonía. Hay niños y niñas con piojillos en sus cuerpos. Nos exponen a enfermarnos. Por todo esto que, habiendo agotado todas las instancias institucionales y burocráticas, convocamos a las familias a que acompañen nuestro reclamo y revean la asistencia de los estudiantes a la escuela”.

Por su parte, dirigentes de Suteba La Plata plantearon que “en las instalaciones del ex Normal 1, donde funcionan las escuelas primaria Nº 127, la secundaria Nº 32 y el Instituto Nº 95, la comunidad educativa se encuentra en riesgo sanitario”.

Delia Garrido, presidenta de la Cooperadora del Normal 1, dijo que “ya se hicieron trabajos de hidrolavado, pero eso no es suficiente. Ahora buscamos montar un sistema de redes para terminar con la invasión de palomas y nos vamos a movilizar este sábado 23 de noviembre a las 10 en 51 y 14 para juntar más fondos. Necesitamos 600.000 pesos y hasta ahora juntamos 70.000 pesos. Este edificio que es parte de la historia de la Ciudad necesita ayuda urgente”.

El proyecto de la cooperadora es instalar una malla tipo red de tanza de nylon en los dos patios y las más de 80 ventanas que tiene el establecimiento.

En la escuela hay decenas de nidos de palomas, las aves se multiplican y prácticamente conviven con la comunidad educativa.

“Nos dicen que el edificio es patrimonial, pero no se acercó nadie de Patrimonio; en Salud aseguran que no es una plaga y no se pueden exterminar; en Educación hasta el momento no han acompañado a la comunidad del Normal 1”, detalló el padre de una alumno del Jardín de Infantes.

EQUIPO DIRECTIVO Y CONSEJO ESCOLAR

El equipo directivo del colegio pegó ayer un comunicado en el hall de ingreso para informar que se presentó la situación de conflicto ante supervisores, se solicitó la evaluación de riesgo y se anunciaron nuevas reuniones con el consejo escolar de la Ciudad.

Por su parte, el vicepresidente del consejo escolar de La Plata, José Salanitro, dijo que hoy temprano “se va a realizar una limpieza profunda, más allá de la que realizan los porteros habitualmente, y adelantó que “se evalúa el proyecto de colocar una red para proteger al colegio, por lo cual se incluiría al colegio en el presupuesto de riesgo inicio para conseguir la partida necesaria”.