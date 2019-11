Escándalo sin fin: Rocío Oliva rompió el silencio y Dalma Maradona le respondió

Esta mañana, Claudia Villafañe tuvo duras declaraciones contra Diego por el video que publicó ayer y en el que se refirió a la herencia de las hijas que tienen en común

En el medio del escándalo que surgió con Claudia Villafañe luego de que Diego Maradona difundiera un video en el que asegura que está bien de salud y donará todos sus bienes, dando cuenta de que la preocupación de Dalma es infundada y la dejará a ella y a Giannina si herencia, Rocío Oliva, quien fue su pareja durante muchos años, rompió el silencio.

"Yo no soy la vocera de Diego", aclaró hoy en el ciclo Pamela a la tarde, y expresó. "Estamos bien. Somos un gran equipo de trabajo y esta es la manera en que mejor nos llevamos. No vamos a romper esta forma de seguir. El resto se verá”.

Luego, se refirió directamente a las declaraciones de Dalma: “Que vengan y se ocupen de su padre 24 horas, pero que se tomen el tema en serio. No que lo pongan en las redes sociales. Si me pasa a mí, y no me gustó cómo lo vi, me quedo a dormir y se lo digo a la mañana siguiente. Gianinna genera este conflicto porque las cosas se solucionan puertas para adentro”.

Y siguió: “Si va a venir la hija una vez por año y va a hacer quilombo, no. A mí que no me meta, no me puede echar la culpa. Es un hombre de 60 años que está lúcido y decide por él. Yo no estoy las 24 horas con Diego para decirle lo que tiene que hacer. Yo no manejo su vida. Él es dueño de su vida... No conozco a nadie que le maneje la vida por un control remoto”.

Rocío aclaró también cómo fue el festejo de cumpleaños donde supuestamente sus hijas lo vieron en mal estado. "Yo no le doy alcohol a nadie. Diego cumplió años y estaban sus amigos. Gente que no conozco, de Italia, de Venezuela, que vinieron exclusivamente para ese día. Yo no organicé la fiesta".

"Acá no hubo nada raro, nadie estaba tirado en un sillón. Solo había amigos de Diego. Solo un poco de música italiana, que no era para bailar", remarcó.

Horas después, la hija del Diez se hizo eco de las declaraciones. A través de su cuenta de Twitter, Dalma manifestó: "Cuando la soberbia te gana decís que mi hija conoció a su abuelo gracias a vos! Nunca más nombres a mi hija para nada porque sino yo voy a hablar de tu papa! Córtala Rocio Oliva".