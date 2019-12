Tras una ceremonia histórica, Alberto Fernández es el nuevo Presidente de la Nación

Juró ante la Asamblea Legislativa y recibió los atributos presidenciales de mano de Mauricio Macri. Se emocionó al recordar a sus padres y al ex Procurador General Esteban Righi. A las 15hs. saludará a los mandatarios extranjeros que vinieron para la asunción y a las 18hs. le tomará juramento a los nuevos ministros. El traspaso de mando marcó un hecho histórico que no se daba desde 1928 y es que un jefe de Estado no peronista concluyó su mandato