El abogado de la ex niñera de Pampita asegura que los chats "no sirven como prueba"

Pampita vio su felicidad por el casamiento y la luna de miel empañada por un conflicto laboral. Viviana Benítez, quien trabajó cinco años como niñera en su casa, renunció y la denunció por hostigamiento, maltrato psicológico e irregularidades en el pago de su salario.

“Un día estaba bien, y al otro día te trataba como una basura”, dijo la ex empleada en una entrevista televisiva, y agregó: “Siempre nos agarraba a todas, pero como era yo la que estaba desde hacía más tiempo, se la agarraba conmigo".

Pampita, en tanto, se defendió y aseguró: “Me llama mucho la atención. Por suerte tengo grabaciones, imágenes, (mensajes de) Whatsapps. Tengo muchísimos testigos. Tengo a mis hijos, que pueden salir de testigos también. Nunca un hijo mío pudo verme maltratar a una empleada, contestar mal, porque es algo que no se permite en mi casa. Para mí es gravísimo; yo no lo hago”.

Luego, difundió capturas de las conversaciones que solía mantener con la niñera en un intento de demostrar la buena relación con la joven.

Este lunes, Fernando Dávila, abogado de Benítez, habló de las publicaciones de la conductora en una entrevista con Antonio Laje: “Los mensajes de chats no son prueba. Lo que una persona pueda mostrar en público no se traduce en su interacción con sus semejantes, en este caso de sus ex empleados, en su privacidad. Perfectamente víctima y victimario pueden tener una relación de afinidad, porque el propio vínculo y la relación desigual de poder entre Ardohain y mi cliente permite eso”.

Y agregó: “Mi cliente es una persona humilde que necesitaba el trabajo. Así que podemos sacar las conclusiones de echar por tierra estas chats que intentan deslegitimar y desacreditar a Viviana, tildándola de mentirosa. En definitiva ella no hace ni más ni menos que decir la verdad que aguantó durante tanto tiempo hasta que la soga se cortó”.

Consultado sobre la elección de Benítez como dama de honor de Pampita, justificó: "Mi cliente no tenía opción de no concurrir a ese casamiento, mi cliente fue a trabajar como niñera a ese lugar en ese sentido. Hay una relación de poder importante entre Carolina Ardohain y mi cliente, no le daba opción en ese sentido".