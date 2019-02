Aníbal Fernández habló de las inundaciones y Garro lo cruzó con dureza

| Publicado en Edición Impresa

El ex ministro del Interior K, Aníbal Fernández, utilizó la red social Twitter para publicar fotos de los anegamientos que se produjeron en La Plata en la noche del viernes. “En sólo 15 minutos así estuvo la ciudad de La Plata. Garro, Vidal y Macri en sólo 4 años dejan tierra arrasada. Si lloviera como en 2012 se hubiera ahogado todos”, escribió. El Intendente recogió el guante, y salió a contestar con dureza. “Aníbal, como veo que desconocés lo ocurrido, te comento que la trágica inundación de La Plata fue en 2013. Gobernaron la ciudad y la Provincia durante 30 años, pero esperaron a perder vidas de platenses para empezar las obras que finalmente dejaron paralizadas”, disparó el alcalde. Garro también se acordó del no menos polémico Guillermo Moreno. “Abandonaron a miles de vecinos durante 24 horas arriba de los techos; usaron la ayuda recibida para distribuirla políticamente y los millones recaudados por Guillermo Moreno todavía no sabemos a dónde fueron”, concluyó.