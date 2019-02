Vidal irá a la Legislatura a hablar de sus planes para los próximos cuatro años

Se enfocará en la inversión en infraestructura y en el anuncio de la obra para el último tramo del río Salado, que ayer recorrió con Macri

Como el presidente, Mauricio Macri, en el Congreso, la gobernadora, María Eugenia Vidal, tiene previsto encabezar el próximo viernes la Asamblea Legislativa provincial. Y allí no sólo hará un repaso por los logros de los últimos tres años de gobierno, también planteará desafíos para la próxima gestión, entre ellos, el de la obra hidráulica en el interior bonaerense.

Según trascendió, la mandataria abrirá el próximo período legislativo realizando un repaso por las inversiones realizadas en materia de infraestructura en la Provincia, las que, según prevén el gobierno, fueron “triplicadas” durante su gestión.

Se enfocará en su proyecto para la creación de nuevos centros de atención primaria, salas sanitarias que serán estratégicamente desarrolladas en la zona del área metropolitana y que buscarán descomprimir la demanda en los hospitales públicos bonaerenses y de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre sus logros, se descuenta que mencione la reparación edilicia de las escuelas provinciales, tanto como la contabilización de unos 200 kilómetros de pavimento y otros 1.400 de repavimentación, además de caminos intervenidos en distintas formas.

Respecto de la seguridad y la lucha contra las mafias, enfatizará la depuración de la corrupción enquistada en la Policía bonaerense, al mencionar que la Dirección de Asuntos Internos apartó de forma preventiva durante los últimos tres años a unos 12 mil agentes. Se trata de un área en el que en el último tiempo se destaca su cabeza, el ministro Cristian Ritondo, quien cobra notoriedad como posible candidato en la próxima contienda electoral.

LA OBRA DEL RÍO SALADO

Respecto de la obra pública, la Gobernadora le dedicará un tramo de su discurso frente al oficialismo y la oposición de la Legislatura a la faraónica obra del encauce del Río Salado, cuyo último tramo está proyectado para 2022 y demandará una inversión de 3.040 millones de pesos. Se trata de un proyecto desarrollado de manera conjunta con el gobierno nacional y que atraviesa su cuarta etapa, destinada a adecuar, ensanchar y profundizar el cauce para permitir un mejor escurrimiento del agua, entre General Belgrano y Bragado, a lo largo de unos 220 kilómetros.

Ayer Vidal recorrió esas obras a la altura de Roque Pérez junto al presidente, Mauricio Macri, quien enfatizó la finalización de los proyectos iniciados como el mayor mérito de su gobierno.

Durante la recorrida, el Presidente destacó que la iniciativa del plan maestro de la cuenca del Salado significó para la zona intervenida “la generación de trabajo y progreso”. En esa línea aseguró que esa obra “reincorporará más de un millón de hectáreas a la producción” y llevará alivio en forma directa a unos “200 mil vecinos”, que ya no verán sus propiedades inundadas.

En ese marco la Gobernadora remarcó la envergadura de los trabajos, que permite a la gente ver “dónde terminan sus impuestos”, al tiempo que indicó que durante su mandato se iniciaron y terminaron 300 obras hidráulicas y otras 150 se encuentran en ejecución en toda la Provincia.

Además de remarcar la envergadura de una obra que “marcará un antes y un después en la calidad de vida de 1,5 millones de bonaerenses que reducirán el riesgo de inundaciones en campos y viviendas, la mandataria dio un tiro por elevación a sus antecesores del peronismo. “Esta no es sólo una herramienta para prevenir inundaciones, sino también para trabajar frente a la sequía, como la del año pasado. Debió haber estado terminada en el 2011, y si hubiera estado terminada, la Provincia no habría atravesado tantas inundaciones, no habría perdido todo lo que perdió y habría tenido una herramienta contra la sequía”, lanzó.