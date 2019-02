Tifner: "Sólo le rayé el auto a mi novia porque vi una situación que no me gustó"

El jugador de Gimnasia rompió el silencio este domingo y brindó una entrevista radial en la que habló de la acusación por violencia de género

Hernán Tifner, jugador de Gimnasia, fue acusado la semana pasada de violencia de género. Su ex pareja realizó una presentación ante el Tribunal de Familia N°1. En ese marco, entregó un video en que se ve al volante albiazul rayándole el auto.

Este domingo, Tifner habló en La Red y se refirió al respecto. "Sólo le rayé el auto a mi novia porque vi una situación que no me gustó, no considero que sea una cuestión de violencia de género", consideró el joven.

Por otro lado, dijo que fue extorsionado para que el tema no saliera a la luz: "Me pidieron más dinero para que no se publique el video sobre mi accionar". Y detalló: "Estoy muy dolido por la situación. Es una mancha para mí y para mí familia. Esto pasó en las vacaciones".

Si bien el hecho del video se produjo el 18 de diciembre pasado, la denuncia fue realizada el último miércoles 30 de enero. Interviene la Fiscalía Nº 17 a cargo de María Eugenia Di Lorenzo, y el Juzgado de Garantía es el Nº 6 a cargo de María Florencia Butiérrez. El delito que se indicó es “Daño”.

En virtud de esta denuncia, el futbolista había sido separado del plantel. Sin embargo, se conoció que hoy entrenó en el Club.

El volante cordobés de 22 años, quien llegó al Lobo hace poco menos de un año atrás proveniente de Estudiantes, estuvo a prueba hasta que se decidió hacerle firmar contrato.

Por otra parte, en las primeras horas de la tarde del viernes, el Club Gimnasia, dio a conocer un Comunicado Oficial sobre la situación.