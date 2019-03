Tinelli ahora le abre la puerta a una posible candidatura a la Gobernación

Volvió a criticar la “grieta” y ponderó a Roberto Lavagna para una eventual postulación a presidente de la Nación

El conductor televisivo Marcelo Tinelli no descartó ayer asumir una candidatura a gobernador bonaerense, al tiempo que volvió a criticar la “grieta” política en el país y a elogiar al economista Roberto Lavagna de cara a una eventual postulación a presidente de la Nación.

Tinelli había dicho que tanto el presidente Mauricio Macri como la ex presidenta Cristina Fernández “tienen el boleto picado” en términos electorales porque son “dos caras de la misma moneda”, la grieta, una forma de restarle chances de imponerse en las elecciones de este año.

Ahora, el conductor reafirmó ese punto de vista y aclaró que no se trata de una cuestión “personal” con ninguno de ellos, más allá de que dijo que es amigo del presidente actual y recordó que la ex presidenta varias veces lo descalificó en público. “Se necesitan el uno al otro como el ying y el yang”, dijo.

Luego de su presencia en Tucumán dijo que “camino y recorro y no es por una campaña política, lejos estoy de eso. No está en mi vocación en este momento decir ‘bueno, me voy a mover para hacer esto’”, aseguró.

Sin embargo, no cerró la puerta a integrar alguna lista. “No lo estoy diciendo como candidato. No sé, me gustaría algún día serlo, por ahí dentro de cuatro años, por ahí nunca. Mi vocación de servicio está. No es por interés personal, no es ‘se lanzó’”, agregó.

“No estoy buscando un cargo político, es algo que no descarto porque es algo que a mí me gusta. No puedo decir que hoy lo estaría haciendo porque tengo que cumplir otro compromiso. Por ahí se da que es ahora, porque las circunstancias hacen que sea ahora, bueno lo tendré que decidir más rápido pero estoy pensando más en cómo es el primer programa de ShowMatch.

“La grieta nos metió a todos adentro. No es personal contra el Presidente (Mauricio Macri), con el que tengo una muy buena relación. No es algo personal contra Cristina Kirchner, con la que no tengo relación, ni me hablo, es más me ha tratado de idiota al aire varias veces. Esta grieta es un juego electoral perverso”, dijo Tinelli.

“Por ahí puede cambiar Macri, y me encantaría. Hoy lo que veo, así como está el juego electoral, está en la grieta. Y hay muchos que no van a invertir porque les conviene más estar en una timba financiera, con uno o con otro. Porque tampoco la veo llegando al gobierno a Cristina con el panorama sociopolítico de la región, del mundo, los inversores, Estados Unidos. No la veo, no me lo imagino”, señaló el conductor y definió: “Se necesitan unos a los otros. Son dos presidentes que tienen un alto rechazo”.

Y se refirió a la situación económica: “Díganme algo que dé un síntoma de reactivación. Acá el consumo está cayendo al 20 %. Te lo dicen los empresarios, hablo con todo el mundo, pero siempre está el miedo a decir las cosas.

“A mí me gusta más un Macri más rodeado de las personas que yo creo que pueden darle movimiento a ese sector que son, fundamentalmente, Horacio Rodríguez Larreta, que puede darle lo social, la cercanía a cierta parte del gobierno. Quiero más Horacios, más María Eugenia (Vidal), más (Emilio) Monzó, ese lado. Estar cerca de la gente en un momento de dificultad”, explicó.

A su vez volvió a destacar a Roberto Lavagna. “Me gustaría que haya una tercera alternativa con Lavagna, Massa, Urtubey. Tiene que haber una alternativa, me parece buenísimo si es Lavagna, Sergio (Massa)”.