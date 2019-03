Carolina Ponce, una chica superpoderosa que brilla en el Beach handball argentino

Al margen del deporte, que la apasiona, retomó la carrera de profesorado de Educación Física en la Universidad de La Plata

Por ADRIÁN D'AMELIO

adamelio@eldia.com

Dos medallas doradas en menos de cinco meses a lo que hay que sumarle cientos de reconocimientos por todas partes. No importa, Carolina Ponce sigue conservando la humildad como aquella chiquita de 10 años, que después de probar suerte en distintos deportes (tenis, optimist y hasta fútbol) comenzó a jugar al handball en Casa de Cultura de Ensenada siguiendo los pasos de su papá, Alejandro.

El martes pasado, Carolina consiguió la presea de oro con Las Kamikazes, en lo que fue su primera experiencia con el seleccionado argentino mayor de Beach handball con lo que coronó una semana fantástica en los IV Juegos Suramericanos de Playa Rosario 2019; mientras que ayer por la mañana -bien temprano- retomó con su cursada en el profesorado de Educación Física en la UNLP. “El año pasado solamente pude rendir Anatomía, pero lo que pasó es que no me sobró nada de tiempo como consecuencia a la preparación para los Juegos de la Juventud. Ahora, con un calendario más acotado, le voy a poner todas las pilas al estudio”, comentó Caro Ponce durante el diálogo que mantuvo en la visita a la redacción de este medio.

A Carolina se la nota feliz y radiante como siempre. El próximo de 15 de mayo estará cumpliendo 19 años y su futuro estará puesto exclusivamente en el Beach handball en lo que se refiere a la faceta deportiva con lo que le dará un “impasse” a su participación en el “Indoor”.

“Lo de Rosario fue una experiencia maravillosa. Las más chicas nos acoplamos muy bien a las mayores, y viceversa, que ya venían actuando en el seleccionado. Formamos un grupo muy homogéneo tanto afuera como adentro de la cancha. En el caso de Ivana (Eliges), que se desempeña en mi misma posición de Especialista, tiene 35 años”, agregó la ensenadense.

Carolina Ponce con otras cuatro chicas más, que se colgaron la medalla dorada en los últimos Juegos de la Juventud Buenos Aires 2018, le aportaron frescura al seleccionado mayor que nunca le podía haber ganado a Brasil, ni tampoco quitarle un set en todos los partidos que había disputado hasta Rosario 2019.

“Fue una final soñada. Hasta último momento estuvo en duda que se jugase por la fuerte tormenta que se levantó en la tarde de Rosario, pero nosotros queríamos jugar si o sí, porque sabíamos que era nuestro momento y no se nos podía escapar. Y así fue pese al dramatismo de la definición. Fue una alegría enorme como en los Juegos de la Juventud. El hecho de ver a mi mamá Griselda en la tribuna festejando con el resto de los padres no se compara con nada. Por eso le estoy muy agradecida a lo que me ha dado el Beach handball hasta acá y espero seguir creciendo”, resaltó Carolina.

Los próximos pasos de Las Kamikazes será retornar a los entrenamientos en el CeNARD dentro de dos semanas tras un merecido descanso para prepararse de cara al Panamericano -todavía no se sabe si tendrá como sede a Chile o Brasil- que será clasificatorio para el Mundial.

El Beach handball es una disciplina amateur y no está exento de actual crisis. Este no es un deporte olímpico, porque las chicas después de su participación en los Juegos de la Juventud dejaron de recibir su beca de parte del Estado. El reclamo del grupo en general, como mínimo, es tener un “subsidio” de la tarjeta SUBE para poder viajar a los entrenamientos. De acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, el petitorio se encuentra “en estudio”; mientras tanto Las Kamikazes siguen haciendo felices a la gente con cada triunfo en la arena sagrada.