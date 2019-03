Un bancario bajo la lupa por reclamarle citas a una deudora

La mujer, de 23 años, denunció ante la Justicia a un empleado del Banco Provincia por acoso, intimidación y amenazas, entre otros delitos. Había pedido auxilio por un rojo de 50 mil pesos

Durante los últimos años, había saltado por varios puestos de trabajo. Cajera, moza, recepcionista. Era el sustento material de una vida en la que también hay estudios universitarios en la carrera de Recursos Humanos. Todo se complicó el año pasado. Tuvo que pedir auxilio al Banco Provincia cuando quedó desocupada e insolvente ante el resumen de la tarjeta de crédito. Fue el principio: según denunció ante la justicia penal, quedó sometida a una situación en la que fue víctima de acoso sexual por parte de un empleado, quien la presionaba por citas mientras se tramitaba un acuerdo de refinanciación de la deuda.

En la presentación que realizó Karen Spalletti ante el fiscal penal Álvaro Garganta (UFI Nº 11) se relata que todo comenzó en octubre de 2018, cuando se presentó en la casa matriz del Bapro (6 y 7 entre 46 y 47) con el objetivo de refinanciar la deuda de unos 50 mil pesos. La negociación con Luciano Cabalieri, empleado de la oficina de Mora avanzaba y se fue más tranquila. Tenía una promesa de firma de la refinanciación en noviembre.

Unas horas después vio que el mismo agente se había agregado como seguidor de su cuenta en una red social y le había enviado varios mensajes. Ella no contestó y luego el hombre se dio de baja.

La escena se repitió a mediados de enero. “En uno de los mensajes me preguntó si yo tenía trabajo. Le respondí que no. Que por ese motivo pedía ayuda al Banco. Entonces, me dijo que me iba a ayudar y me pidió que le mandara mi curriculum a la casilla de mail del Banco”, dijo la chica y añadió que tras ese envío “comenzó a mandarme mensajes nuevamente, pidiendo que nos encontremos. Decía que tenía novedades sobre posibles trabajos. Me preguntaba si quería salir a tomar café y qué planes tenía para el fin de semana”.

Otra vez tenía al bancario como seguidor de su cuenta en la misma red social.

Finalmente, Spalletti accedió a una cita que, según manifestó en la denuncia, se realizó el 20 de enero, a las 23.30 en un bar situado en 7 entre 55 y 56.

Coordinaron el encuentro a través de mensajes de WhatsApp. La chica dijo que el hombre le pidió el número de teléfono y ella se lo pasó.

“Fui con amigos, que esperaban en otra mesa. En medio de la charla me invitó a salir nuevamente. Me dijo que nos fuéramos juntos de allí pero volví a negarme”, le contó a este diario la mujer.

Según la denuncia, dos días después insistió por WhatsApp y al día siguiente, de nuevo: “ yo le decía que no podía y cosas así. Entonces, me dijo que le dijera de una vez qué iba a hacer y le dije que no quería salir con él”. Ahí se terminó la charla.

Sin embargo, según la mujer, el empleado comenzó a “menospreciarla” en mensajes del 24 de enero. “Igual, ya nos vamos a ver en el Banco. Se te cae la ref (sería en alusión a la refinanciación de la deuda).

Para la clienta, el empleado se aprovechó de su posición frente a ella, como morosa

Luego, en esas capturas aparecen mensajes en los que el interlocutor señalaría su condición de universitario con título frente al de estudiante de la clienta del Banco y de tener un pasaporte con varios sellos mientras Spalletti no pisó Ezeiza. Finalmente, indicó que el hombre le advirtió que “me aparecés en los listados de morosos”.

Karen publicó la historia en la red social, con capturas de pantalla como prueba y recibió mensajes de solidaridad. También del acusado, pidiendo perdón: “me dijo que no me enojara, que se había equivocado e incluso que había sido poco hombre. Incluso me dijo que no me hiciera problemas por lo del Banco”.

SUSPENDIDO

Unos días después Spalletti fue citada por personal del área de Sumarios de la entidad, en la sucursal de 3 y 520. Allí expuso su malestar. “El Banco no puede permitir que un empleado acose a un cliente. Que usando su posición acceda a mis datos e intente mantener una relación mientras decía que iba a conseguirme trabajo y tramitaba una refinanciación”.

Este diario intentó dialogar con Cabalieri ayer, pero no obtuvo respuesta. En tanto, un portavoz del Provincia informó que “el Banco actuó de oficio al día siguiente de conocerse el caso y se lo suspendió. Mientras tanto, se está sustanciando un sumario”.

Hace una semana, la joven y su abogada Derlis Redondo se presentaron ante la fiscalía penal en turno con una denuncia por delitos de acoso, grooming, intimidación, tráfico de influencias y amenazas”.

Se argumentó allí que “de todas las violencias, la psicológica es la más cruenta y el acoso así la configura, aprovechándose el acusado de su condición desigual frente a mí”.