Cuatro personas heridas por el ataque de un dogo

Cuatro personas resultaron heridas al ser atacadas por un perro de la raza dogo en la puerta de una vivienda de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, informaron fuentes hoy policiales y sanitarias. A raíz del ataque, el perro fue sacrificado en el lugar por un vecino que es integrante de la policía bonaerense, y que acudió en ayuda de sus dueños.

El hecho ocurrió en la tarde de ayer cuando el perro de raza dogo atacó a Alberto Alvarado, de 67 años, quien se encontraba junto a su hija Fernanda de 47. Fuentes policiales señalaron que "el perro le provocó heridas en uno de los brazos al hombre, como así también a su hija quien intentó separar al animal".

"En un momento dado el perro salió a la calle y atacó a otras dos personas que caminaban por ese sector", agregaron las fuentes. Tras el ataque, un vecino procedió a sacrificar al animal y minutos después las personas heridas fueron trasladadas al hospital municipal, donde fueron dadas de alta luego de las curaciones, informaron las fuentes.

"La determinación se tomó por la reacción del animal porque ya había lastimado a mi papá y cuando abro la puerta para salir no solo me ataca a mí, sino a otras dos personas", afirmó esta mañana Fernanda Alvarado. La mujer dijo a la prensa que "el perro estaba descontrolado y que no había manera de calmarlo "porque no nos reconocía".

"No era un perro agresivo y nunca había tenido una agresión hacia nadie", expresó la mujer al comentar que "no sabemos que le pasó, y la determinación se tomó porque ya había lastimado a mucha gente y estaba en la calle". "Se le pidió ayuda a un vecino quien fue el que lo sacrificó", agregó la mujer en referencia al policía quien actuó en el lugar.