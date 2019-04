Aseguran que las cesáreas crecen porque no hay suficientes parteras

Alicia Cillo (Presidenta del Colegio de Obstétricas de la Provincia).- “Los partos no se resuelven en dos horas y las obstétricas estamos formadas precisamente para contener a las mujeres y acompañar sin presiones ese proceso natural. Pero muchas embarazadas no lo saben, muchas clínicas privadas no cuentan con obstétricas y las obras sociales no reconocen tampoco nuestra labor”