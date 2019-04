Cuatro barrios con escasez de agua por una falla eléctrica que afectó a un equipo de 120 y 33

La empresa Aguas Bonaerenses informó que las zonas afectadas fueron Tolosa, Ringuelet, Gonnet y Villa Castells

Los usuarios de Gonnet y Villa Castells siguen con la penuria que les genera no tener un buen servicio de agua, ya que afecta cualquier actividad cotidiana en miles de familias afectadas. A la seguidilla de días que tienen inconvenientes se le sumó ayer un planteo de Aguas Bonaerenses en el que asegura que “por un corte de luz en la zona de rebombeo de 120 y 33 se registra baja presión o falta de agua” en una amplia zona del norte del gran La Plata.

Puntalmente, ABSA informó en un comunicado que “la empresa prestadora de energía eléctrica se encuentra realizando tareas de mantenimiento en la red y hasta la tarde de hoy la misma presentará interrupciones”.

“Vale recordar que la estación de bombeo ubicada en 120 y 33 es la encargada de distribuir el agua que llega desde la Planta Potabilizadora Donato Gerardi, hasta: Tolosa, Ringuelet, Gonnet y Villa Castells”, agregaron desde ABSA en un comunicado oficial.

Por su parte, los vecinos de Gonnet plantearon que afrontan un “problema muy serio con el suministro de agua. Hace años que el agua no es potable y nos entregan bidones para consumir. Ahora el problema se agravó y no tenemos siquiera suministro. Durante el día no hay ni una gota de agua corriente, de noche apenas un hilo”, contó Cecilia Paez.

Por su parte, Santiago López Akimenco dijo que por una pérdida de agua que se transformó en un “manantial” no tienen agua en la zona de 27 y 487 de Gonnet. Esa pérdida de agua también generó que la esquina antes mencionada quedara totalmente inundada.

UNA ZONA CASTIGADA

Los vecinos de Gonnet y Villa Castells vienen reclamando hace mucho tiempo por la falta de un buen servicio de agua que les genera gastos cada vez más altos para afrontar las tareas cotidianas como hacer la comida, lavar la ropa, hacer la higiene de las viviendas y utilizar los sanitarios.

“Es un combo que no se soporta más”, dijo una vecina que se comunicó con este diario.

Cuando los vecinos se comunican con Aguas Bonaerenses por el acueducto norte, reciben como toda respuesta que el acueducto “está funcionando”, pero agregan que se están realizando pruebas constantemente, apuntan los usuarios afectados que han realizado diversos reclamos individuales y colectivos para que el servicio de agua pueda recobrar la normalidad en el menor tiempo posible ante la cantidad de usuarios afectados.