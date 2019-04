Mariela Tesler: la sex coach platense que enseña sobre el placer desde el humor

Hace 15 años que ayuda a vivir el sexo sin tabúes y trae a la Ciudad “Más intimidad, menos rollos”, un show para reírse aprendiendo

Hace casi 20 años que la platense Mariela Tesler no vive en la Ciudad: se fue apenas terminó la carrera de Comunicación Visual en Bellas Artes a vivir a Neuquén, siguiendo los pasos de un amor, pero estar entre cuatro paredes diseñando la gráfica de una petrolera no satisfacía los intereses artísticos que manifestó de chica, y, aún a pesar de su buen sueldo, se tiró a la pileta y se liberó.

Hace quince años revolucionó la Patagonia con un proyecto de encuentros de mujeres alrededor del sexo, conocidos en el mundo como los Tuppersex, por las similitudes de las reuniones de venta de envases plásticos (recuerda ahora que en su debut le hicieron tapar las ventanas de la casa con papeles...), y, desde entonces, ha crecido tanto en su actividad, con seminarios, encuentros y shows por todo el país, con los que, a fuerza de perseverancia y perfeccionamiento, se ha convertido en una sex coach referente del país.

“Dudamos porque nos educamos con mitos, falta la educación para el disfrute sexual”

Con investigaciones y libros editados -“Ganas de vos” se consigue en las librerías-, y colaboraciones frecuentes en radio y televisión, además de columnas y participaciones especiales en artículos gráficos relacionados a la sexualidad -su especialidad-, Mariela tiene una cuenta pendiente que saldará mañana cuando debute en La Plata de la mano de “Más intimidad, menos rollos”, un espectáculo en el que se propone romper tabúes desde el humor.

“El humor ayuda mucho a descontracturar, a reírnos de nuestras situaciones. La gente se siente muy identificada, siente empatía con el otro, y en ese momento no importan las diferencias de género, edad, profesión. A través del humor, me empecé a dar cuenta de que la gente se aflojaba, y así empecé a utilizarlo cada vez más”, dice.

En su show, que se presentará mañana a las 22.30 en Kamchatka, 71 Nº1127, Mariela se apoya en la comediante Silvina Connor, quien, apelando a diferentes recursos, a veces hilarantes, otras un tanto bizarros, recrea las situaciones que se van relatando. “La gente se ríe, se descomprime, y después yo voy explicando qué es lo que sucede, y qué podemos hacer. Es un coaching con humor, ni tan serio ni solo divertido. Lo que busco es que la gente se ría pero que se vaya a su casa con información”.

Nacida en el seno de una familia “muy tranquila”, en la que “se hablaba del sexo con mucha normalidad”, Mariela, que también incursionó en la cocina, en el modelaje y en la música, busca a través de Isabellina, la marca de este proyecto personal y profesional, un objetivo claro: “Poder comunicarnos entre nosotras, compartir experiencias y aprender todo lo que tiene que ver con el bienestar, más allá de si estás en pareja o no, y poder descubrir cuáles son tus placeres, tus deseos, tus ganas”, admite, y remarca que es importante darse cuenta que hay vida más allá del matrimonio, “no es que nos casamos y ya está, o que porque estamos solteros no podemos tener una vida sexual”.

Por eso destaca que su show de coaching humorístico no es exclusivo para gente emparejada, ni mucho menos. Ella lo define como “un personal trainner” porque “no es que uno tiene que tener un problema para consultar”, y advierte sobre los peligros o contraindicaciones de informarse desde la web, a falta de una educación sin eufemismos y enfocada en el placer.

“Tenemos dudas porque nos educamos con mitos, con estas cosas que nos enseñaron otras generaciones o, directamente, no nos enseñaron. Falta esta educación para el disfrute. Siempre nos educaron desde el no, desde la prevención, que está buenísimo, pero falta esto del disfrute. Me pareció un terreno súper maravilloso para explorar y la gente está ávida por conocer porque de esto mucho no se habla”, reconoce.

A pesar de que ha habido cambios importantes en el terreno de la liberación sexual femenina, comenzando con el invento en los años 50 de la píldora anticonceptiva, Mariela asegura que todavía faltan romper barreras. “Nos sigue dando vergüenza preguntar, decir las cosas por su nombre. A mi todavía me pasa en radios en las que estoy al mediodía que cuando digo voy a hablar del clítoris me dicen, ‘me parece que es una palabra muy fuerte’, y te lo ponés a pensar y es una parte de nuestro cuerpo. Hay un tabú social, más allá de lo individual. Estamos más abiertos, sí, pero no tanto. Por eso, estas reuniones sirvieron un montón: esto de poder escuchar que a una le pasa lo mismo que a vos y darnos cuenta de que nada es garantía de la felicidad ni el buen sexo”.

Para la especialista en sexualidad, no hay una edad específica para disfrutar plenamente del sexo aunque reconoce que los “cuarenti” tienen su propio encanto. De todos modos aclara que “más que una cuestión de edad es una cuestión de toma de conciencia, de autoestima, de quererse, de darse esos permisos para disfrutarse: no sólo con el otro, sino con uno mismo”.

En referencia a las consultas más habituales que recibe confiesa que seguimos siendo clásicos. “Pasa el tiempo, avanza todo, y las preguntas más frecuentes siguen siendo las mismas: la rutina y la falta de deseo -el deseo sexual hipoactivo-, algo que preocupa mucho no sólo acá sino en todo el mundo”.

¿Y las fantasías? Según confiesa, el trío sexual es algo que ratonea a todos por igual, y cada vez más. “Quiero hacerlo y no sé cómo, dónde consigo con quien, si es para mí, si me voy a arrepentir, cómo se hace...”, son algunas de las preguntas que Mariela está dispuesta a seguir contestando.

Conforme con la carrera que paso a paso ha ido delineando, y con miras a seguir desarrollándose en medios de comunicación masivos, Mariela -que viajó por el mundo filmando un documental que pronto estará en pantalla- reconoce que “está buenísimo poder educar desde un perfil serio pero hablándole a la gente de igual a igual”, algo que, en definitiva, generará que “la gente se puede sentir identificada, que podamos empatizar”.

Tras su show, Mariela ofrecerá el sábado a las 17 en Espacio Weiaut (diagonal 74 Nº 1681) el seminario “Despertar tus sentidos: pheromonas, juguetes y fantasías”, destinado a todos aquellos que busquen potenciar su deseo, descubrir nuevas formas de placer, conocer sobre los beneficios de la cosmética sensorial, salir de la rutina y aprender a disfrutar, entre otros tips para poner en práctica en la cama o en cualquier lugar de la casa, por qué no.