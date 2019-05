Tras la muerte del jubilado de Los Porteños cambia la investigación del brutal asalto

La fiscal a cargo del caso pidió pericias dedicadas a establecer la relación entre la muerte y el atraco donde fue golpeado

| Publicado en Edición Impresa

El martes a la noche, desde el Hospital Español llegó la peor noticia: Joaquín da Costa (81) había fallecido luego de padecer un accidente cerebrovascular, días después de ser víctima de un violento asalto en su casa de Los Porteños, City Bell.

En las últimas horas, la fiscal María Eugenia Di Lorenzo -a cargo de la UFI Nº 17-, envió a “diligenciar medidas probatorias” y comenzó a trabajar el caso junto a la Policía, informó a este diario una fuente de Tribunales. En esa línea, añadió que se procura rastrear las cámaras de seguridad de la zona y tomar testimonios a los vecinos cercanos, entre otras medidas de la pesquisa.

El desenlace del cuadro de Da Costa obligó a rever el proceso investigativo, aún sin novedades sobre los autores, que había recaído en la Fiscalía de Autores Ignorados, como órgano de intervención en paralelo con la UFI Nº 17, que estaba en turno el sábado 4, día del asalto en el que Da Costa fue víctima de una extensa sesión de golpes.

Ayer, Di Lorenzo pidió todas las actuaciones. La investigación busca aclarar el caso en dos vertientes: la relación del deceso derivado de complicaciones generadas por un accidente cerebro vascular registrado a pocos días de la golpiza y la autoría de ese asalto, ocurrido cuando Da Costa estaba en casa junto a su esposa, Lita.

El jubilado sufrió un ACV en la casa de una hija -estaba viviendo allí por el trauma que le causó el violento robo- y entonces fue trasladado al Español, donde su cuerpo dijo basta.

Ante esta circunstancia, Di Lorenzo solicitó la historia clínica. También requirió otros estudios que “no estaban aún en la causa”, se indicó.

UNA TAREA “MUY DIFÍCIL”

Con este panorama por delante, la funcionaria y los policías buscan pistas sobre los responsables del asalto. La situación es “muy difícil”, ya que Da Costa no llegó a declarar ante la Justicia. Lita (76) aseguró no recordar mucho del episodio y no poder describir a los delincuentes, que, por otra parte, actuaron con los rostros cubiertos.

Una de las versiones que sigue la pesquisa colocaría a los ladrones en algún sector de la zona norte, no muy lejos de Los Porteños.

Todo empezó el sábado 4, en una casa situada en 152 entre 440 y 446. A las 21.30, el matrimonio fue sorprendido por 4 sujetos que ingresaron por el fondo y entraron por la cocina. A la mujer la tomaron del cabello, la maniataron y la amenazaron con una pistola.

A Joaquín lo golpearon de forma severa, mientras le exigían dólares. Fue de tal magnitud la golpiza, que la casa quedó rociada con sangre en las paredes y cortinas”.

Los frentistas, consternados por lo que pasó, manifestaron tener “miedo” y lamentaron la pérdida de “un vecino muy querido en la zona”, vinculado históricamente con la tarea agrícola en el cordón productivo platense.