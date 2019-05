Lavagna se anticipó a la “cumbre” del PJ federal y ratificó su postulación a la Rosada

El ex ministro de Economía dio un paso más para competir este año en las urnas. En su entorno hay recelos con Massa

Por: Mariano Spezzapria

Y un día, finalmente, Roberto Lavagna confirmó que será “candidato a presidente”. Lo hizo durante una jornada por demás ajetreada en el búnker porteño de su fuerza Consenso 19, según pudo constatar EL DIA en el lugar. Claro que al ex ministro de Economía le resta obtener el “consenso” con Alternativa Federal para ratificar esa postulación sin participar de las PASO.

No será una tarea sencilla, pero en el equipo de Lavagna creen que contarán con el apoyo del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y del senador Miguel Pichetto para que eso suceda en una reunión prevista para mañana en un hotel de la ciudad de Buenos Aires.

De lo que no están seguros en el comando de campaña de Lavagna es de la permanencia de Sergio Massa en las filas de Alternativa Federal. De hecho, suponen que el líder del Frente Renovador ya tejió un acuerdo con el kirchnerismo para participar de una interna amplia en el peronismo. Aunque por el momento, el massismo no confirma esas conjeturas.

“Lo que va a pasar el miércoles en la reunión que arma Schiaretti va a ser sencillo. Le vamos a preguntar a Sergio: ¿Estás acá o vas a jugar con el kirchnerismo?”, confió a este diario una fuente cercana a Lavagna. De lo que no tienen dudas en el entorno del ex ministro de Economía es que el salteño Urtubey seguirá dentro del peronismo no kirchnerista.

De todos modos, en el lavagnismo creen que bajo el influjo de Schiaretti, se debe tender al armado de una “coalición amplia” como plasmó el gobernador en Córdoba. Esto es, el PJ federal, más los socialistas santafesinos, los margaritos del GEN y también el sector del radicalismo que decida no seguir en Cambiemos.

“Un buen compañero de fórmula de Lavagna podría ser (Alfredo) Cornejo”, arriesgó incluso un dirigente de Consenso 19. El gobernador de Mendoza y titular de la UCR viene reclamando la ampliación de Cambiemos y expresa los cuestionamientos que en su partido existen sobre la administración del presidente Mauricio Macri.

Lavagna confirmó ayer su candidatura luego de que Cristina Kirchner definiera el fin de semana que no competirá por la Presidencia sino por la Vice, delegando la postulación principal del kirchnerismo en Alberto Fernández. Esa jugada, de alto impacto político, provocó que los aliados de Lavagna lo instaran a definirse. Y ayer lo hizo en diálogo con el portal Infobae.

“Soy candidato a presidente, después veremos detalles. El miércoles voy a llevar la propuesta del consenso que busca mantenernos al margen de los dos lados de la grieta, para que no nos lleven para un lado ni para el otro. Ellos, el Gobierno y Cristina, son la grieta. Nosotros somos la antigrieta, como lo definió Schiaretti”, remarcó Lavagna tras una charla en la Universidad del Salvador.

Más tarde, en su búnker de la calle Paraguay, a metros de la avenida 9 de Julio, el ex ministro recibió a una delegación de sindicalistas que apoyan su candidatura, con el gastronómico Luis Barrionuevo a la cabeza. También se pudo ver allí a Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Construcción), Amadeo Genta (Municipales CABA), Armando Cavalieri (Comercio), Roberto Fernández (UTA), Omar Maturano (Ferroviarios) y Carlos Acuña (Estacioneros de Servicio).

Mientras transcurría esa reunión, una decena de movileros de radio y televisión aguardaba en la puerta del búnker para obtener declaraciones del flamante candidato presidencial. Y en los despachos internos, los dirigentes Alejandro “Topo” Rodríguez y Juan José “Vasco” Amondarain –sumados al comando lavagnista- se abocaban al armado territorial en la Provincia.

