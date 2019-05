Lisandro Martínez pasó la revisión médica y firmó con el Ajax

Lisandro Martínez firmó en las últimas horas su contrato con el Ajax, último campeón holandés, tras pasar el reconocimiento médico.

De este modo, el central, que ya posó con la camiseta del club holandés, tras estampar la firma en su contrato, cumplió su sueño de jugar en Europa, con tan solo 21 años.

Lisandro Martínez, de 21 años, arribó a Defensa y Justicia en agosto de 2017 proveniente de Newell´s Old Boys. "Licha" disputó 57 partidos en la institución y marcó tres goles.

"Vengo al Ajax porque sé que es una escuela de fútbol. Acá vengo a aprender y a tratar de potenciarme al máximo en lo individual, pero también a ayudar al equipo", dijo Martínez en una nota concedida al diario holandés holandés "De Telegraaf" en su arribo a Ámsterdam.

