¿Quién es "Killadamente", la instagramer que revoluciona el Bailando?

Ni los participantes, ni los bailarines, ni los jurados, ni los coaches. La sorpresa esta semana Bailando se dio con la presencia de Killadamente, una famosa instagramer que llamó la atención de todos los presentes.

Luego de que Marcelo Tinelli la presente como la amiga de Mimi, la pareja de su primo El Tirri, la joven reveló que es seguida por más de siete millones en las redes, y el conductor le dio la posibilidad de lucirse en medio de la pista.

Ella es famosa por sus discursos de amor propio y su lucha contra el bullying y la gordofobia. Desde su hashtag #MeAmoYNoMeImporta promueve la importancia de aceptarnos tal cual somos.

Es que Killadamente vivió estas violencias en carne propia durante su adolescencia. Entre tutoriales de maquillaje, que maneja a la perfección, y otros videos sobre belleza y cuidado personal, desliza mensajes como "eres valiosa, hermosa, inteligente y mereces ser amada".

La influencer se presentará el próximo 25 de mayo en el teatro El Nacional (Avenida Corrientes 960) a las 17hs con su charla "Me amo y no me importa. En familia sí podemos".