La Región suma varias investigaciones y detenciones por casos de abuso sexual

Una menor fue atacada al salir de un boliche. También se investiga la denuncia de una embarazada contra su hermano

Los delitos por violencia sexual, de creciente incidencia en la estadística general, podrían registrar un pico en el renglón correspondiente a la región capital cuando se analicen los informes de los últimos días. Así lo adelantaron desde la fiscalía penal en turno, que en las últimas horas realizó actuaciones por una serie de denuncias, entre las que se cuentan las realizadas por una adolescente, que culminó con la detención de un changarín en Abasto; y la de una embarazada presuntamente atacada por su propio hermano.

Según informaron fuentes de la Justicia y la Policía, el primero de esos casos se inició con la denuncia realizada ante la comisaría séptima de Abasto por una chica de 17 años, el domingo por la madrugada.

Ante la Policía, acompañada por un hombre que la asistió en la calle, la chica explicó que sobre la medianoche del sábado había ido a bailar a un boliche situado en inmediaciones de 32 y 214 . Unas horas después, cuando decidió volver a su casa, caminó por 32 en dirección ascendente. A la altura de la intersección con 216 fue abordada por un hombre, quien la amenazó con un arma blanca y le ordenó el camino hacia un sitio apartado, en un área rural. Allí concretó el abuso.

Tras el martirio, el hombre escapó. Con la denuncia se iniciaron actuaciones en la UFI Nº 17, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo. Con descripción y datos sobre el presunto abusador, durante la tarde de ayer, la fiscal ordenó la detención del hombre de 23 años, con domicilio fijado en 516 bis entre 216 y 217.

También se solicitó desde la Fiscalía, la captura de un hombre de 32 años, a quien se acusa por el delito de abuso sexual simple de su propia hermana, una mujer de 24 años, embarazada de 4 meses, quien convive con su pareja. Los tres comparten espacios en una precaria casilla en un barrio humilde cuya ubicación no fue precisada en el marco de la investigación.

“La chica estaba acostada con su pareja, pero el hombre se levantó para ir de compras. Entonces, el hermano, que estaba acostado en otra cama, se subió encima de la mujer. Eso la despertó y ella denunció que comenzó a manosearla y a sacarle la ropa. Incluso, dijo que el hermano se bajaba los pantalones con intenciones de violarla”, indicó una fuente de la causa. Todo terminó con la vuelta de la pareja de la mujer, quien radicó la denuncia. Al cierre de esta edición, en la UFI Nº 17, se analizaba el pedido de detención del presunto agresor, quien tendría antecedentes de violencia sexual contra la misma mujer. “No es todo, hay 4 casos más de estos días en los que evaluamos pruebas contra personas denunciadas por distintos tipos de abuso”, se apuntó desde Tribunales.

“Fui abusada desde los 6”

“Recién pude contarlo a los 26. Fui abusada desde los 6 hasta los 13”, le contó Luciana (35) a este diario en otro de los casos del flagelo que estremece. “Era la pareja de la hermana de mi mamá. Ahora vive con mi prima de 36 años y los dos hijos de ella, de 15 y 13 años. Él me decía que estaba bien lo que me hacía. Por eso, yo no decía nada. Los abusos fueron reiterados. Mi tía me llevaba a su casa (en 134 entre 43 y 44) y cuando se iba a trabajar me bañaba. Si no, me despertaba a la noche y me llevaba al lavadero con la boca tapada”, dijo.

Según la mujer, volvió a ver al hombre a los 26 años. “Me agarró un ataque de locura. A los tres días me quise suicidar. Ahí empecé tratamiento psicológico. Y recién pude contar lo que me había pasado. Luego, en 2017 me agarró una crisis y en abril pude hacer la denuncia. Al mes me llamaron para que vaya presentarme a hacer los análisis correspondientes. Lo único que quiero es Justicia”, indicó Luciana.