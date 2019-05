Zárate volverá a Liniers y Chilavert les pidió a los hinchas de Vélez que no lo insulten

El próximo domingo, en el partido ante Boca en el José Amalfitani, todas las miradas estarán sobre el delantero

| Publicado en Edición Impresa

“El que no salta es un traidor...”, cantó la hinchada de Vélez el pasado lunes, tras el pase a los cuartos de final de la Copa de la Superliga, en un claro mensaje a Mauro Zárate, quien tendrá que volver a pisar el césped del estadio José Amalfitani el próximo domingo vistiendo los colores de Boca. La parcialidad fortinera no le perdona su salida.

Esta serie enfrentará a dos equipos que están teniendo un buen presente futbolístico pero, en este primer encuentro en Liniers, toda la atención estará puesta en Zárate. Si bien desde la institución de Liniers intentan bajarle los decibiles a sus hinchas, se espera un recibimiento hostíl para el delantero de 32 años.

José Chilavert, ídolo indiscutido de Vélez, fue uno de los le pidió a los simpatizantes que no lo insulten el próximo fin de semana. “El mensaje que les doy a los hinchas de Vélez es que no deberían insultar a Mauro Zárate. Hay que demostrarle el nivel que tiene el hincha de Vélez. Sin lugar a dudas él había manifestado que en el único equipo que iba a jugar en la Argentina era Vélez, pero ya pasó, es historia. Hay que demostrar madurez y bajar los decibeles. Hay tanta violencia en la sociedad, y esto es fútbol”, indicó en diálogo con TyC Sports.

“En la vida somos seres humanos, obviamente podemos cometer errores, como todos. Eso de utilizar palabras duras contra Mauro, de mi parte no me gustaría. Sería no reconocer todo el esfuerzo que hizo en su momento para poder estar. Yo en su momento manifesté que nadie es imprescindible en la vida. Él habrá visto la oportunidad desde el lado profesional. A mí me duele, me hubiera encantado que continuase en Vélez y terminara su carrera ahí, pero eligió otro equipo”, agregó.

El presidente de Vélez, Sergio Rapisarda, también habló ayer con un canal televisivo y habló al respecto. “Para mí ya es pasado, quiero vivir este presente. No lo compartí en su momento y ya lo hablé. Vayamos para adelante”, comentó en una entrevista con un programa de Fox Sports.

“Por supuesto que no va a haber indiferencia, ya ayer los hinchas se manifestaron. Hay que tratar de medir las palabras. Queremos que no nos suspendan la cancha, queremos ganar el partido, estamos con la cabeza en nuestro presente”, cerró, dejando en claro que no podrán controlar a los hinchas pero que espera que no ocurra ningún incidente.

Gabriel Heinze, entrenador del Fortín, fue otro de los que fue consultado sobre esta situación y respondió enfocándose en sus jugadores: “No creo que influya en el grupo, vamos a intentar sacar el partido adelante”.

DE LA OVACIÓN A LOS INSULTOS

El último encuentro que disputó Zárate en el José Amalfitani fue el 13 de mayo del año pasado en un encuentro de Vélez que finalizó 1-1 ante Argentinos. Mauro, que llevó la cinta de capitán, marcó un gol aquella noche y se fue ovacionado por los hinchas.

Pero semanas más tarde anunciaría su salida a Boca, algo que irritó a la parcialidad fortinera, que comenzó a llamarlo “traidor”.