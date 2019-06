“Llevan como candidato a gobernador a un hombre del Partido Comunista”

Se refirió así al pasado militante del ex ministro de Economía de Cristina Kirchner, Axel Kicillof. Lo expresó al salir de un almuerzo que nucleó a los “peronistas de Cambiemos”. También cuestionó a Alberto Fernández

El senador justicialista Miguel Ángel Pichetto, le pidió a los peronistas bonaerenses que “reflexionen” sobre la candidatura del ex ministro de Economía Axel Kicillof como gobernador al señalar que “el peronismo de la Provincia lleva como candidato a un hombre que tiene sus orígenes en el Partido Comunista”.

Además dijo que “a mí no me tembló el pulso ni me tuvieron que internar”, un dardo envenenado para su principal rival, Alberto Fernández, que días después de que Cristina Kirchner lo presentó como candidato a presidente fue internado por un problema de salud.

Pichetto hizo estas declaraciones al retirarse de un almuerzo que compartió en la Costanera Norte con varios dirigentes que integran el oficialismo, muchos de los cuales pertenecen al Partido Justicialista, como el vicejefe del Gobierno porteño, Diego Santilli; y el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.

“Fue un reencuentro con muchos amigos y compañeros del peronismo que integran el gobierno. Y un primer paso para una convocatoria muy importante que vamos a hacer a los compañeros y compañeras del peronismo nacional para que se sumen a esta propuesta de unidad nacional”, aseguró.

“Tengo experiencia en el Congreso y desde ahí voy a sumar para lograr los grandes cambios en la Argentina. Esta convocatoria tiene el sentido de unir a los argentinos e ir a las grandes transformaciones que el país necesita”, destacó.

Pichetto reflexionó que en la Argentina “hay una discusión entre mayor democracia o algunas visiones del autoritarismo que pueden llevar a la Argentina a lugares muy complicados” y sostuvo la idea de debatir con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se postuló como precandidata a vicepresidenta del espacio Todos, detrás de su ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

Al respecto, Pichetto sostuvo que “puede ser interesante discutir con la ex presidenta porque eso puede aportar a que la Argentina analice con mucho detenimiento el voto”.

Anoche, le contestó a Pichetto -por las expresiones sobre Kicillof- el Partido Comunista porteño. “Estimado @MiguelPichetto: le queríamos aclarar que @Kicillofok no pertenece a nuestras filas pero nos cae diez puntos y compartimos con él el amor por los gatitos. Esta imagen acusatoria es apócrifa. Saludos cordiales.#EsConTodos #EsConTodxs #EsConTodas”, expresó en su cuenta twitter.

Por su parte, Santilli recordó que trabajó con Pichetto cuando, en 2013, fue elegido senador por la Ciudad de Buenos Aires por el PRO y lo describió como”un demócrata”.

“Me gusta mucho la decisión que tomó el presidente de sumar a un dialoguista como es Miguel Angel Pichetto”, agregó.

El encuentro organizado por Ritondo y Santilli, al que se sumaron el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, sirvió para darle una bienvenida estilo “peronista” al rionegrino con un almuerzo en el restaurante Los Platitos de Costanera Norte.

Antes de comenzar con la ensalada y los bifes, Santilli aprovechó para darle la bienvenida a Pichetto y lo desafió a Monzó a cantar la Marcha Peronista ahí mismo.

Monzó aceptó el desafío, extrajo de su saco un pequeño parlante con Bluetooth y comenzó a sonar la versión de Hugo Del Carril que todos los presentes cantaron con algarabía.

Del encuentro también participaron Federico Salvai, jefe de Gabinete de Buenos Aires; y los ministros bonaerenses Gustavo Ferrari y Santiago López Medrano; el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro; Sergio Berman, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable; los diputados nacionales Silvia Lospennato, Daniel Lipovetzky y Eduardo Amadeo y los intendentes Julio Garro (La Plata) y Martiniano Molina (Quilmes).

Kicillof no contestó

Al cierre de esta edición, el candidato a gobernador de Unidad Ciudadana, Axel Kicillof, no había replicado los dichos del senador Pichetto. Ayer el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner participó de un acto en la localidad de Castelli, junto al intendente Francisco Echarren.