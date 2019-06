Impulsa el oficialismo la suspensión de las PASO, que costarían $4 mil millones

Se busca eliminar las primarias obligatorias en todos aquellos distritos donde no exista una competencia interna

La diputada nacional Gabriela Burgos (UCR-Cambiemos) presentó ayer un proyecto por el cual pide la reformulación de la ley de partidos políticos en lo referido a las PASO para que en los distritos donde no exista competencia interna para los cargos nacionales no se realicen elecciones primarias.

Pero se espera por estas horas otra iniciativa similar en el Senado fogoneada por el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo. “Creo necesario revisar la utilidad de las PASO en estas elecciones. Es sensato suspenderlas en los cargos y provincias que no hay competencia interna. El Congreso debería trabajar en eso, para cuidar el dinero público que debe ser prioridad de una buena administración del Estado”, destacó con un tuit el gobernador de Mendoza y candidato a diputado nacional.

Cornejo, en ese sentido, motorizó también un proyecto de ley que presentarían en las próximas horas las mendocinas Pamela Verasay en el Senado y en espejo Claudia Najul en Diputados, similar al anuncido por Burgos.

La propuesta realizada por la diputada jujeña especifica que “en el caso que no existan pluralidad de listas que compitan en forma interna dentro de los espacios políticos para los cargos nacionales, no se llevarán a cabo las PASO”.

Dice, en cambio, que “si existe más de una lista para algunos de los cargos en disputa, solo se realizarán las elecciones en el distrito correspondiente para definir solo esas categorías y no para el restante de cargos nacionales”.

GASTOS

Para Burgos, “es necesario no gastar los fondos públicos cuando no sea de utilidad y se obligue a la ciudadanía a emitir un sufragio que no decide nada electoralmente, evitando un enorme despliegue de fuerzas políticas y administrativas detrás de la organización de unas elecciones nacionales”.

“Muchos políticos y la ciudadanía en general, que ve malgastado el dinero de sus impuestos y se ve obligado a asistir el próximo 11 de agosto a las urnas”, aseveró.

La legisladora dijo también que “la ley que regula las elecciones primarias dejó un vacío legal que es necesario corregir, en circunstancias como la que hoy transcurren, en las que no se cumple el espíritu de las PASO para el cargo de Presidente y Vicepresidente de la Nación y tampoco para el resto de cargos nacionales en la mayoría de las provincias”, finalizó la diputada radical.

“Muchos políticos y la ciudadanía en general, que ve malgastado el dinero de sus impuestos y se ve obligado a asistir el próximo 11 de agosto a las urnas”, aseveró, por su parte, Cornejo.

CONSULTAS

Según trascendió, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, realizó hace unos días una serie de consultas sobre la posibilidad de suspender las primarias abiertas del 11 de agosto.

Sin embargo, tanto las consultas del jefe de Gabinete como de otros funcionarios, en principio arrojaron resultados negativos, por considerar inviable cambiar una ley electoral en plena campaña presidencial.

“Un decreto en materia electoral no es viable, tiene que ser por ley y con mayoría especial. A esta altura y cómo está el Congreso es muy complicado”, descartó una fuente del oficialismo que analizó los escenarios.

Así y todo apenas pasado el cierre de listas referentes de Cambiemos -ahora Juntos por el Cambio- salieron a instalar el tema, con aval del Gobierno.

Para el gobierno de Mauricio Macri, dejaron trascender, se trataría de una elección “inútil” -una posición que ha expresado públicamente- en este caso con un gasto calculado en unos $4.300 millones, más del 40% del presupuesto total destinado al proceso electoral ($10.200 millones) de las dos instancias y el eventual ballotage.