En la Argentina, el 51,7% de los menores de 17 años está por debajo de la línea de pobreza

En el Gran Buenos Aires, el porcentaje de chicos pobres supera el 60%. Para la UCA se trata de la cifra más alta de la última década

Un informe de la Universidad Católica Argentina reflejó que en el país el 51,7% de los menores de 17 años está bajo la línea de pobreza, lo que representa el número más alto de la década.

Se suma otro dato preocupante: la región más afectada, el conurbano bonaerense, tiene 15% de chicos indigentes. Que además implicó un crecimiento de 7,7% con respecto a 2017, cuando el porcentaje de menores pobres era de 44,0%.

El estudio, realizado por el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA, mostró cómo evolucionó entre 2010 y 2018 el nivel de déficit en distintos aspectos de los chicos argentinos que viven en centros urbanos. Además del criterio monetario -es decir, si los ingresos familiares llegan a cubrir la canasta básica-, consideró el acceso a alimentos, cobertura de salud, hábitat, crianza y socialización, información, educación y protección especial contra el trabajo infantil.

La recesión, con el aumento de la inflación y el desempleo que trajo aparejado, empeoró además el acceso de los nenes y nenas a las comidas diarias. Así, concluyó que casi el 30% sufre de “inseguridad alimentaria”. El 35% de ellos, además, acude a comedores diariamente.

El pormenorizado reporte fue presentado ayer en la sede de la UCA.

POBREZA E INSEGURIDAD ALIMENTARIA

Entre fines de 2017 y de 2018 las cifras de pobreza por ingresos dieron un salto que terminaron ubicando a ese indicador en su nivel más alto desde que el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia realiza este relevamiento.

El 51,7% de 2018, que refleja el impacto directo de la crisis, superó así al último pico, de 2016, que se había ubicado en 50,6%. Respecto a 2017, la diferencia es de 7,7 puntos.

La indigencia, que incluye a aquellos chicos cuyos ingresos familiares ni siquiera cubren la canasta alimentaria, también se incrementó aunque en menor medida. En 2018, el 10,9% menores de 17 años estaba en esa situación. Paralelamente, creció la cobertura de la Asignación Universal por Hijo: a fines del año pasado, 4 de cada 10 chicos era beneficiario de esa asistencia.

El informe especifica cuál es la situación en el Conurbano bonaerense. En casi todos los indicadores, la situación en el Gran Buenos Aires empeora en relación al resto de los grandes centros urbanos nacionales. La pobreza, en esa zona, alcanza al 63,6% de los chicos. Y la indigencia, además, afecta a 15 de cada 100 chicos, lo que también en los dos casos representa la cifra más alta de la década.

HÁBITAT DIGNO

La vivienda precaria en términos de la construcción de la misma, es un déficit que afecta en 2018 al 23,8% de los chicos/as, aunque se reconocen mejoras sostenidas que entre los años de punta del período 2010-2018 reportan mermas del 9,7%, y 2,7% entre 2015 y 2018.

La situación de hacinamiento, que expone a los niños/as a ver vulnerado su derecho a la privacidad, la calidad de su sueño, la imposibilidad de hacer las tareas escolares en un espacio adecuado, entre otras carencias, afecta en 2018 al 23,4%, registra profundas disparidades sociales y afecta casi el 30% de las infancias bonaerenses.

Por último, la problemática del saneamiento (no tener acceso al agua de red en el interior de la vivienda, no contar con inodoro con descarga, y/o no tener acceso a la red de cloacas), se estima que afecta al 41,9% de la infancia, en el tercer trimestre de 2018. No obstante, cabe señalar que este indicador mantiene una evolución positiva, que entre 2010 y 2018 reportó una merma de 20%, y entre 2015 y 2018 de 10,5% (tomando en ambos períodos los años de punta). Esta sigue siendo una problemática que afecta a la mayoría de las infancias bonaerenses (58,3%, en 2018), aunque hubo mejoras significativas que entre 2010 y 2019 se estima en un 20%, y un 10% en los últimos tres años (tomando como referencia para el cálculo los años de punta de los períodos).

TRABAJO INFANTIL

El trabajo infantil, en este informe, se mide a través de las tareas domésticas intensivas y económicas que son realizadas en el mercado por niños/as y adolescentes entre los 5 y 17 años, en la Argentina urbana. Se estima que, en 2018, un 15,5% realizaba algún tipo de trabajo.

Entre los años de punta del período 2010-2018 se registra una merma de alrededor de un 19%, sin embargo, dicho progreso parece revertirse a partir del último período interanual tanto por un incremento del trabajo doméstico como el llamado trabajo económico.

