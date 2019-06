Ganó un Guiness tras recorrer todos los países del mundo

| Publicado en Edición Impresa

Cuando el 31 de mayo último la estadounidense Lexie Alford (21) cruzó la frontera de Corea del Norte inscribió, al mismo tiempo, su nombre en el libro Guiness de récords mundiales como la persona más joven que logró pisar los 196 estados soberanos del mundo.

La joven contó en las redes sociales que logró concretar así un sueño que tenía desde que era niña.

Miembro de una familia que tiene una agencia de viajes, Lexie dijo en Instagram que “mis padres me sacaban de la escuela durante semanas y meses cada año”, tiempo en el cual viajaba y también estudiaba de manera independiente.

La joven relató que los padres hicoeron mucho hincapié en “exponerme a todos los estilos de vida en todo el mundo y eso tuvo un impacto muy profundo en la persona que soy hoy”.

“Siempre he tenido curiosidad sobre los estilos de vida de otras personas y cómo encuentran la felicidad”, dijo.

desde los 12 años

Lexie relató que a los 12 años decidió viajar por todo el mundo, sumando visitas a 72 países cuando cumplió los 18 años.

Los otros 124 llegaron después, cuando ya se había planteado el desafío de recorrer el mundo entero.

“Hasta que empezó a ser un gran reto no me di cuenta de que estaba inspirando a otra gente a mi alrededor, en especial a otras mujeres jóvenes. Estaba decidida a demostrar que el mundo no es tan siniestro como lo muestran los medios de comunicación y que hay bondad en todas partes”, comentó en un reportaje concedido a la revista en Forbes.

La joven tiene que entregar ahora cerca de 10.000 pruebas a la organización Guinness World Records para documentar todos sus destinos y asegurarse el título.